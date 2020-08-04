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影／高雄科工館「XR穿越體驗」特展 360度平台式VR體驗
國立科學工藝博物館與初上石公司合作，8月11日至31日在科工館北館推出「XR穿越體驗」特展，即日起至8月9日試營運。主辦單位設計了11種擬境讓嘗試者挑選，360度平台式VR體驗讓大家驚叫連連。單人單次體驗票價200元，試營運期間雙人同行只要300元，可現場組成2人搭檔。
XR穿越體驗特展包含三大主題，「XR演進解說」透過圖片與文字，說明XR技術的過去、現在與未來。「AR互動體驗」讓觀眾可在同一個位置，移動特殊放大鏡觀看到不同的虛擬物體，呈現真相只有一個，幻象卻能無窮的意涵。
「VR 360度穿越體驗」是360度平台式VR體驗，一台設備就是一個遊樂園，共擺放5台，每台裡面都有11項遊樂設施模擬情境可供乘坐者自由挑選。
「啊！啊~~」由於機台能360度旋轉，驚險刺激不輸給遊樂園的大型遊樂設施，有嘗試者隨著機台搖擺，甚至頭上腳 下，驚呼不已。機台還會不斷新增遊樂項目，好玩的內容持續加入。
初上石公司是專注在穿越體驗的技術公司，目前產品包含360度的VR穿越體驗平台與小人國3.0實景穿越體驗系統。在數位媒體內容或無人載具與專業體驗機台的軟硬整合，可以將VR內容、實景拍攝影片或無人載具轉化成穿越體驗機台的遊樂項目。透過體驗式教學，讓大家更容易理解教育內容。
科工館長陳訓祥表示，科工館希望吸引更多的教育單位與XR內容創造者來親自體驗，引發創作興趣，投入開發更多的體驗式科學教育內容，開創新式教育方法，讓高雄成為XR科技及XR體驗式教育重鎮。
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