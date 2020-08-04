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屏縣府與醫院合推 親子共讀列入衛教

中央社 / 屏東縣4日電

為扎根親子共讀風氣，屏東縣政府今年與縣內兒科醫院嬰兒室合作，將親子共讀列入衛教宣導，並贈送一本寶寶洗澡書，鼓勵新手爸媽透過說故事與0歲寶寶開始親子共讀。

縣府文化處表示，屏東縣從民國107年起即結合縣內各兒科醫院，由護理人員向家長宣導閱讀的重要性，鼓勵家長透過說故事與寶寶開始親子共讀。

文化處表示，但是，普遍家長認為，孩子太小時無法閱讀，或是家長自認不會閱讀技巧，錯失讓寶寶在0歲時大量接觸圖文資訊，刺激嬰幼兒腦神經大量連結的機會。

文化處指出，其實，只要爸爸媽媽願意花點時間陪著寶寶念一本小小的書，父母的聲音帶給孩子的撫慰和安全感無可比擬，也可培養孩子認知與語言能力。

屏縣推廣親子共讀已經10年，期間一直滾動檢討，希望把閱讀這份大禮送至縣內每個家庭，從今年起親子共讀推廣模式再升級，縣府與縣內兒科醫院嬰兒室合作，將親子共讀列入每名新手媽媽的衛教項目，並贈送一本寶寶洗澡書，鼓勵父母在孩子出生之際就運用洗澡書，朗讀故事給孩子聽，讓閱讀從0歲扎根。

2020閱讀起步走「爸媽同樂寶寶講座」活動，自7月4日持續至12月13日止，於各鄉鎮圖書館陸續辦理41場次，凡是106-108年出生的寶寶都可收到活動邀請卡，家長可打電話至鄰近的鄉鎮圖書館報名參加，全程參與者將獲得屏東縣醫師公會贈送小書，首次辦理公共圖書館借書證的寶寶，另可獲得閱讀禮袋1份。

親子 屏東縣政府 圖書館

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