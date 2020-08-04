冒雨路口拜票 陳其邁憂選情冷續衝刺

高雄市長補選投票倒數，各候選人努力做最後的衝刺，民進黨市長候選人陳其邁今天持續清晨站路口拜票，冒雨向過往的人車致意，談到擔心補選選情冷，呼籲民眾15日投票支持他。

陳其邁一早在仁武區鳳仁路、澄觀路口拜票，大雨不斷，他和陪同的市議員都穿著雨衣站路口向民眾揮手致意，隨後還有車隊掃街，開啟了忙碌緊湊的一天。

包括民眾黨中央黨部及新台灣國策智庫等民調，陳其邁選情都居領先，媒體提問有關民調領先等問題，他說擔心的是選情較冷，盼拉高投票率；假如投票率不高恐影響得票數，選舉結果就會和民調或者預期會有落差。

他表示，選舉還剩下10餘天，要把握時間衝選票，不管下雨或其他狀況都要努力衝刺，把握每分每秒。

陳其邁陣營啟動「站路口加車隊掃街」行程，清早由立委林岱樺陪同在仁武區站路口，下午將於美濃、旗山地區車隊掃街。