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買500免費外送到家 偏鄉農會超市「孝親宅配」迎戰

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春地區老年人口比例高，農會超市推出「免費外送到家」服務，有外地子女透過網購為遠方的長輩代訂民生物資並送到家，彌補無法陪伴照顧的遺憾，也是「孝親宅配送」。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春地區老年人口比例高，農會超市推出「免費外送到家」服務，有外地子女透過網購為遠方的長輩代訂民生物資並送到家，彌補無法陪伴照顧的遺憾，也是「孝親宅配送」。記者潘欣中／攝影

連鎖零售超商近年大舉攻進鄉鎮衝擊傳統商家，屏東縣恆春農會附設超市也無法倖免，農會為了突圍，除了導入在地有機小農專區做市場區隔，為因應新興網路宅配市場，以「在地服務」精神推出「免費外送到家」服務；偏鄉老年人口比例高，有外地子女透過網購為遠方的長輩代訂民生物資並送到家，彌補無法陪伴照顧的遺憾，也是「孝親宅配送」。

恆春農會總幹事林順和說，恆春農會附設超市在地方經營超過一甲子，隨著時代變遷，也朝現代化超市邁進，近年雖受連鎖零售超商大舉進軍的衝擊，但不能因此退縮，農會有長年經營地方的優勢，服務觸角伸入鄉村各角落；為強化在地特色，導入在地有機小農專區，和連鎖零售超商做出市場區隔。

台灣有機半島公益協會理事長葉吉說，現代人愈來愈重視食安問題，鎮內有不少個體戶小農，以友善農法栽植水果和雜糧，但自己吃不完，恆春農會超市提供銷售專區，讓外界看見小農對環環永續的愛心，同時解決產量過剩問題，也讓消費者有選購有機作物的平台，創造多贏局面，這也是地方農會的貼心創舉。

林順和說，恆春地區青壯人口流失嚴重，老年人口比例高，很多長輩生活必須需自理，家中的柴米油鹽醬醋茶，都要自己出門採購，恆春半島夏季酷熱，秋冬季節又有強度不輸輕度颱風的「落山風」，點與點間距離遠，對長輩來說，騎車出門採購不僅辛苦且有風險，今年特別推出「買500免費外送到家」的服務，在官網訂購滿500元就免費費送到家。

農會說，因長者會使用網路訂購的並不多，設計網購就是為讓在外地的遊子有平台為家中長輩盡孝，隨著網路宅配送愈來愈普及，訂單也持續成長；在台中市工作的吳姓民眾老家在鵝鑾鼻，他說，老家距鎮區10多公里遠，有了這項貼心的代送服務，可以定期為年邁父母代購民生物資，彌補無法就近陪伴照顧的遺憾，也是「孝親宅配送」。

恆春 老年人口 超商

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