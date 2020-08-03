快訊

腦死21歲警明拔管、器捐 10家庭將受惠「完成他助人心願」

殯葬天王李世聰驚傳入院 龍巖回應了

興達港漁民控放任亂倒廢土 高市海洋局：非事實

中央社 / 高雄3日電

高雄興達港漁民團體指控，高雄市海洋局為協助發展離岸風電，放任廠商在堤外傾倒30萬立方公尺汙染廢土。高市海洋局今天表示，漁民團體指控非事實，3月接獲反映後已停工至今。

為推動前瞻綠能基礎建設，經濟部能源局選擇興達港作為離岸風電水下基礎生產基地。但興達港漁民團體發布聲明指控，高雄市海洋局為使機具能順利出入港，於今年2至3月間，在未與地方溝通下，放任疏濬廠商在港區南堤外側任意傾倒高達30萬立方公尺廢土，無視生態及漁民安全。

當地漁民表示，此舉不僅破壞生態，更與漁民生計相抵觸，廢土汙染水域並造成養殖業者、舢筏漁民上億元產值損失，要求海洋局重新規劃疏濬工法及提出賠償方案，另也要針對興達港管理機制提出配套措施，並與地方漁民團體討論。

高雄市海洋局下午發布新聞稿指出，浚挖土砂採檢後符合養灘土源規定，因此循往例將土沙堆置在興達港南堤南側水域。根據資料顯示，過往將土砂放置南堤後，並無造成漁業產量或魚苗產量減少，且堆放土砂兼具養灘、護坡、培厚堤岸功能，能幫南堤降低海浪侵蝕。

新聞稿指出，今年3月堆置10萬立方公尺土砂後，便遭當地漁會及漁民要求暫緩施工，海洋局隨後邀請各方代表召開說明會，但因與會人員不同意堆置方案，海洋局當場宣布停工，至今尚未復工，並無放任傾倒30萬立方公尺廢土及無視漁民安全情形。

海洋局表示，為有效推動離岸風電及地方發展，並兼顧生態保護、傳統漁業發展，海洋局及能源局正積極研議，尋求合法廢土處置方案，以達產業共生，促進地方就業與經濟發展的多贏目標。

漁民 興達港 高雄市

延伸閱讀

虱目魚產地與市價落差大 高市府組查價小組調查

興達港疏濬廢土 高雄漁民抗議處理不當影響生計

影／海巡再扣陸抽砂船 政府擬作海軍靶船或魚礁

砂石車急煞散落廢土 桃園八德介壽路一段大塞車

相關新聞

隋棠事件屏東縣教育處發言惹議 處長記過科長2申誡

藝人隋棠今年在屏東擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師，宣導性侵害防治冠念教導學童保護自己，隋棠6月中旬在臉書發文揭露有女孩遭侵...

好險！高雄山區降雨巨石落地 幸無人車經過

受輕颱哈格比外圍環流影響，高雄山區傍晚雨勢不小，那瑪夏區台29線南沙魯路段出現落石，因落石過大無法靠人力移除，鄉親放置樹...

影／墾丁沙灘遍插禁下水紅旗 擋不住遊客下海戲水遊興

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，因整個7月沒有颱風過境，墾丁各遊憩沙灘水上活動業者受益國旅暴增，業績大豐收，但8月才開始就遇...

因颱風金門乘客飛機上苦等5小時 陳玉珍批官員腦袋進水

受颱風外圍環流影響，今上午10點一架由金門飛往台北的華信航空委託虎航代飛的航班（AE1262），因松山機場降下豪大雨，導...

屏東連日豪雨 為防「哈格比」農民著手防颱工作

近日屏東連續豪雨，再加上哈格比颱風逼近，屏東縣政府農業處已通報各農田、魚塭加強清理排水溝、設備加固等防颱準備，不少屏東農...

醫院開工 潘孟安對陳時中說「新大樓只是空殼子」

衛福部恆春旅遊醫院醫護大樓重建工程一波多折，原訂明年10月完工，因5度流標延宕，直到第6標才以3.7億多元標出，衛福部長...

興達港疏濬廢土 高雄漁民抗議處理不當影響生計

高雄興達港是「離岸風電」水下基礎生產基地，中鋼公司投資68億成立興達海基廠，漁民指控，因應未來工作船出入，港區進行疏濬工...

籲選民多比較 吳益政指對手：一個讀稿機、一個背稿機

高雄市長補選剩不到兩周，各家民調紛紛公布，民眾黨候選人吳益政說，有愈來愈多人注意到他，另兩名候選人一個讀稿機、一個背稿機...

蘭花產業 從送禮走向生活

台灣蘭花產業今年受疫情影響，外銷市場下跌3成，疫情趨緩市場回溫，也悄悄改變台灣蘭花產業。占全台十分之一蘭花產值的永宏蘭業...

高市圖總館主題書展 防彈少年團入列

高雄市立圖書館總館在暑期為廣大書迷安排一系列主題活動，包括「漫讀小說節」、「BTS防彈少年團－Love myself, ...

勞動部雙軌訓練 誕生五星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地咖啡好手中脫穎而出，獲連鎖速食店五星...

高雄交通月票再加碼 點數折車費

高雄市交通局推交通月票MeNGo卡，整合捷運、公車、輕軌、渡輪，即日起至9月底前有補助，各套票降價至279元到1600元...

熱門新聞

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

影／暴雨狂炸北投 水溝冒水、涵洞淹到車都過不了

桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

受不了上游豬糞尿偷排 彰縣埔心羅厝村民決議封管清溝　

高市圖總館主題書展 防彈少年團入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。