興達港漁民控放任亂倒廢土 高市海洋局：非事實

高雄興達港漁民團體指控，高雄市海洋局為協助發展離岸風電，放任廠商在堤外傾倒30萬立方公尺汙染廢土。高市海洋局今天表示，漁民團體指控非事實，3月接獲反映後已停工至今。

為推動前瞻綠能基礎建設，經濟部能源局選擇興達港作為離岸風電水下基礎生產基地。但興達港漁民團體發布聲明指控，高雄市海洋局為使機具能順利出入港，於今年2至3月間，在未與地方溝通下，放任疏濬廠商在港區南堤外側任意傾倒高達30萬立方公尺廢土，無視生態及漁民安全。

當地漁民表示，此舉不僅破壞生態，更與漁民生計相抵觸，廢土汙染水域並造成養殖業者、舢筏漁民上億元產值損失，要求海洋局重新規劃疏濬工法及提出賠償方案，另也要針對興達港管理機制提出配套措施，並與地方漁民團體討論。

高雄市海洋局下午發布新聞稿指出，浚挖土砂採檢後符合養灘土源規定，因此循往例將土沙堆置在興達港南堤南側水域。根據資料顯示，過往將土砂放置南堤後，並無造成漁業產量或魚苗產量減少，且堆放土砂兼具養灘、護坡、培厚堤岸功能，能幫南堤降低海浪侵蝕。

新聞稿指出，今年3月堆置10萬立方公尺土砂後，便遭當地漁會及漁民要求暫緩施工，海洋局隨後邀請各方代表召開說明會，但因與會人員不同意堆置方案，海洋局當場宣布停工，至今尚未復工，並無放任傾倒30萬立方公尺廢土及無視漁民安全情形。

海洋局表示，為有效推動離岸風電及地方發展，並兼顧生態保護、傳統漁業發展，海洋局及能源局正積極研議，尋求合法廢土處置方案，以達產業共生，促進地方就業與經濟發展的多贏目標。