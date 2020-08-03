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隋棠為受害女童發聲 屏府教育處長處理不當記過

中央社 / 屏東縣13日電
針對藝人隋棠臉書發文，屏東縣府教育處發澄清聲明。圖／報系資料照
針對藝人隋棠臉書發文，屏東縣府教育處發澄清聲明。圖／報系資料照

藝人隋棠今年6月在臉書分享女童遭叔姪侵犯，屏東縣政府教育處發布處置新聞稿在網路上受到爭議，讓縣長潘孟安親上火線說明。懲處最近出爐，教育處長江國樑被記過1次。

這起有關性平爭議案，屏東縣政府教育處發出的新聞稿因處理不當，江國樑被記過1次，是屏東縣政府多年來一級主管被懲處最嚴重的一人；另外，特殊教育科科長鄭如華也被記申誡2次。相關懲處案在7月中裁定。

江國樑今天受訪表示，尊重人事處獎懲委員會的裁定，發布新聞稿的初衷都是為了保護孩子，因用詞不當造成風波，尊重處置。江國樑有屏東大學教育學碩士學位，在屏東滿州、僑勇、恆春等3所國小擔任校長長達21年，退休後出任屏南社大校長11年，2018年12月在潘孟安的第2任縣長任期受聘為教育處長。

在屏東縣擔任「蝴蝶朵朵」繪本種子講師的隋棠，6月15日在臉書公開「賽德克女孩無數次被叔姪2人帶去工寮侵犯」。縣政府教育處6月17日發新聞稿澄清指出，隋棠所指經了解「並非性侵」應為「強制性猥褻，且並非數次」，相關單位得知後立即介入處理。

新聞稿一出，隋棠在臉書PO文反擊，指15日PO出的情節有強調經過變造，教育處為了要澄清反而公布了自己猜測受害孩子的隱私；網路上也引來一片撻伐聲浪，屏東縣議會多名議員質詢指責教育處處置不當。

教育處的新聞稿處置讓潘孟安震怒，要求教育處檢討，教育處當天二度發出新聞稿，承認上午新聞稿「措詞不當」；而潘孟安在事後也親上火線「感謝吹哨者」，並內部定調未來此一爭議話題由縣府發言機制發言，不再由教育處發言。

屏東縣政府 潘孟安 大學教育

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