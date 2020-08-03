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影／墾丁沙灘遍插禁下水紅旗 擋不住遊客下海戲水遊興

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。

屏東墾丁是夏日水上活動勝地，因整個7月沒有颱風過境，墾丁各遊憩沙灘水上活動業者受益國旅暴增，業績大豐收，但8月才開始就遇上哈格比颱風過境，中央氣象局昨天上午發佈海上颱風警報，受西南氣流影響，墾丁海岸掀起2公尺高長浪，墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。

中央氣象局昨天清晨發布輕颱哈格比海上警報，屏東墾丁今天持續下起間歇性雨勢，海岸也掀起逾2公尺高的長浪，墾管處依規定在遊憩沙灘插上禁止水上活動和遊客下水的雙警示紅旗；南灣潘姓水上摩托車業者說，暑假開始加上國旅大爆發三倍券發威，上個月忙得不可開交，業績比過去陸客尖峰時期還要好，沒想到8月才開始，就連放2天的「無薪假」。

有遊客反映，遊憩沙灘插滿禁止水上活動警示紅旗，仍見遊客下海戲水，騎沙灘車的海邊巡邏員忙著吹哨，卻趕不勝趕，質疑紅旗是插好看的；墾管處表示，為維護遊客的海域活動安全，103年7月訂定岸際海域活動管理作業要點，浪高逾2公尺禁止遊客下水和水上摩托車活動，違者可罰3000元，遊客興沖沖地到墾丁旅遊，巡邏員還是盡量以柔性勸導為主，開罰為輔。

因墾丁沙灘禁止下海，室內的墾丁福華水世界這兩天業績漲了三成；業者說，暑假後的國旅大爆發，業績較去年同期成長近一倍，沙灘若禁戲水，業績還會再翻倍成長。

墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影
墾管處連2天依規定在沙灘插上禁止水上活動警示紅旗，仍有遊客不顧禁令下海戲水，海邊巡邏員忙著吹哨警告。記者潘欣中／攝影

墾丁 沙灘 哈格比颱風

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