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蘇震清涉賄 潘孟安莊瑞雄周春米都說勿枉勿縱

中央社 / 屏東縣3日電

民進黨立委蘇震清涉立委集體收賄案，目前遭聲押調查。屏東縣長潘孟安、民進黨立委周春米及莊瑞雄今天在恆春旅遊醫院新建大樓動土典禮中受訪都表示，希望司法勿枉勿縱。

潘孟安、周春米和莊瑞雄今天出席恆春旅遊醫院新建大樓動土典禮，3人被問到蘇震清案，潘孟安先是揮手拒訪，後來簡短表示「說什麼都不適合」、「尊重司法調查，勿枉勿縱」。

莊瑞雄在這屆立委選舉中，先是退出第2（屏南）選區提名，轉任不分區，讓蘇震清參選第2選區立委。面對記者提問，他表示，此案震撼地方，蘇震清無論屏南、屏北都投入極深耕耘基層，屏東縣民也希望知道真相。

莊瑞雄說，2013年當時修公司法第9條也合理，各黨派也理解，過程中後續發生這種事情，希望司法勿枉勿縱，讓事實水落石出，否則地方政治氣氛也很低迷。

周春米則表示，民進黨從政黨員最重要是勤政清廉，希望司法勿枉勿縱，這事件也值得民進黨檢討在相關道德、誠信、廉潔上的重要。至於是否影響縣長佈局狀況，她認為，民進黨最重要是競爭，大家都會持續為地方服務不會間斷。

這屆屏東立委選舉由3席減到只有2席。蘇震清原有意在第1(屏北）選區參選，經中央黨部協調讓出第1選區給鍾佳濱，轉戰不分區。不料爆出「誠美材」案，在協調後，改以無黨籍參選第2(屏南）選區立委，已提名的莊瑞雄則轉戰不分區。

蘇震清、周春米、鍾佳濱和莊瑞雄都有意競選下屆屏東縣長。蘇震清涉入立委集體收賄案，後續發展牽動下屆縣長黨內初選選情。

蘇震清 屏東縣 莊瑞雄

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