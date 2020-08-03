恆春醫療再升級 3麻醉科醫師8月起假日輪值

恆春旅遊醫院新建醫療大樓今天動土，恆春半島醫療除硬體逐漸升級外，8月起，3家主要醫院恆旅、恆春基督教醫院和南門醫院3名麻醉科醫師將在假日輪值，讓開刀沒有空窗期。

衛福部恆春旅遊醫院、恆基和南門醫院各有1名麻醉科醫師，由於假日少有排定動刀的病患，因此，3家醫院的麻醉科醫師往往排在假日休假，一遇到假日有意外事故或產婦生產等需要開刀，常面臨沒有麻醉科醫師而需要轉院北上窘境。

在屏東縣政府和恆春旅遊醫院主導下，3家醫院麻醉科醫師自8月1日起聯手在假日值班，讓恆春半島的緊急醫療沒有空窗期。

屏東縣長潘孟安在臉書表示，感謝恆旅醫院醫師邱豑慶、恆基醫院醫師林天浩、南門醫院醫師林依瑩3名麻醉專科醫師的熱血使命，8月1日起共組週六、日輪值，在第一線守護生命。

潘孟安表示，後疫情時代，國旅大爆發，更需要有假日緊急待命的需求，謝謝3名醫師、3家醫院，恆春半島醫療資源長期不足，有硬體沒人力當然不行，在縣府長期協調下，媒合各大醫院人力支援，陸續有內、外、婦、兒科、急重症、急診、麻醉專科等人力和設備進駐，一步一步補強。

潘孟安說，住得好才待得久，縣府在住宿、交通提供福利補貼，更協調飯店讓醫護人員住宿，恆旅新建大樓也將有醫護宿舍，穩定人力減少流動率。

潘孟安表示，針對痛處改善，只為了更好的醫療，謝謝所有醫護人員，和縣府一起努力，翻轉偏鄉醫療宿命。