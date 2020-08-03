防汛防颱 高市排空滯洪池整備抽水機組

擔心颱風哈格比外圍環流影響豪雨成災，高雄市啟動防颱整備工作，水利局試運轉截流抽水站，並在低窪易積水地區預置抽水機組、排空滯洪池；環保局也做道路側溝清理以防堵塞。

氣象局指出，哈格比颱風接近時恐會造成西半部及南部地區有豪大雨。高市府不敢掉以輕心，2日下午已成立應變中心採三級開設，水利局緊急應變小組也進駐水情中心以利災情迅速通報。

水利局並針對5月下旬豪大雨，七賢截流抽水站故障修復組再做整備及檢視試運轉，並預置10台大小移動式抽水機，以免再有排洪抽水失誤情形發生。

水利局總工程司蔡易勳今天指出，包括岡山典寶溪A、B、D區，以及三民區寶業里等共15座滯洪池都已排空待命，以應豪大雨滯洪；另外，也針對數十處易淹水地區預置移動式抽水機。至於包括美濃湖、蓮池潭及金獅湖等3座蓄洪設施可供百萬噸滯洪，正待命視需求排空。

水利局並已整備132台移動式抽水機，其中125台已完成預置，另7台機動待命，待命地點包括旗山五號排水、彌陀租地、前鎮興旺截流站及鳳山污水處理場等；慎防抽水機組故障，也已全部檢視完成。

環保局環境衛生管理科也指出，清潔隊針對約200處易積水地區道路做巡檢清疏，含側溝、洩水孔清疏等，並呼籲民眾一起動手防災，勿將物品堵塞溝蓋以利排洪。