快訊

蔡總統親上火線 1430開記者會回應收賄案

抖音陷危機：TikTok高調招兵 母公司被美列黑名單？

防汛防颱 高市排空滯洪池整備抽水機組

中央社 / 高雄3日電

擔心颱風哈格比外圍環流影響豪雨成災，高雄市啟動防颱整備工作，水利局試運轉截流抽水站，並在低窪易積水地區預置抽水機組、排空滯洪池；環保局也做道路側溝清理以防堵塞。

氣象局指出，哈格比颱風接近時恐會造成西半部及南部地區有豪大雨。高市府不敢掉以輕心，2日下午已成立應變中心採三級開設，水利局緊急應變小組也進駐水情中心以利災情迅速通報。

水利局並針對5月下旬豪大雨，七賢截流抽水站故障修復組再做整備及檢視試運轉，並預置10台大小移動式抽水機，以免再有排洪抽水失誤情形發生。

水利局總工程司蔡易勳今天指出，包括岡山典寶溪A、B、D區，以及三民區寶業里等共15座滯洪池都已排空待命，以應豪大雨滯洪；另外，也針對數十處易淹水地區預置移動式抽水機。至於包括美濃湖、蓮池潭及金獅湖等3座蓄洪設施可供百萬噸滯洪，正待命視需求排空。

水利局並已整備132台移動式抽水機，其中125台已完成預置，另7台機動待命，待命地點包括旗山五號排水、彌陀租地、前鎮興旺截流站及鳳山污水處理場等；慎防抽水機組故障，也已全部檢視完成。

環保局環境衛生管理科也指出，清潔隊針對約200處易積水地區道路做巡檢清疏，含側溝、洩水孔清疏等，並呼籲民眾一起動手防災，勿將物品堵塞溝蓋以利排洪。

滯洪池 颱風 台大

延伸閱讀

台南水情危急衝擊產業？水利署：必要時啟動區域調度

洪水未退雙颱夾擊 中國發布防汛防颱警訊

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

防8月初強降雨 雲縣防汛動起來

相關新聞

興達港疏濬廢土 高雄漁民抗議處理不當影響生計

高雄興達港是「離岸風電」水下基礎生產基地，中鋼公司投資68億成立興達海基廠，漁民指控，因應未來工作船出入，港區進行疏濬工...

籲選民多比較 吳益政指對手：一個讀稿機、一個背稿機

高雄市長補選剩不到兩周，各家民調紛紛公布，民眾黨候選人吳益政說，有愈來愈多人注意到他，另兩名候選人一個讀稿機、一個背稿機...

蘭花產業 從送禮走向生活

台灣蘭花產業今年受疫情影響，外銷市場下跌3成，疫情趨緩市場回溫，也悄悄改變台灣蘭花產業。占全台十分之一蘭花產值的永宏蘭業...

高市圖總館主題書展 防彈少年團入列

高雄市立圖書館總館在暑期為廣大書迷安排一系列主題活動，包括「漫讀小說節」、「BTS防彈少年團－Love myself, ...

勞動部雙軌訓練 誕生五星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地咖啡好手中脫穎而出，獲連鎖速食店五星...

高雄交通月票再加碼 點數折車費

高雄市交通局推交通月票MeNGo卡，整合捷運、公車、輕軌、渡輪，即日起至9月底前有補助，各套票降價至279元到1600元...

後備憲兵號召開趴 穿上「紅短褲」重溫軍中歲月

當過兵的人知道，紅色短褲是憲兵的衣著特色。高市美濃後備憲兵響應全民國防觀念，趁著炎炎夏日在龍山水圳舉辦「紅短褲趴」，一群...

熱門新聞

X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

嚴防本土疫情再起！ 黃偉哲宣布：兩周後室內未戴口罩將開罰

管車不管人！南投夢谷瀑布仍塞爆 禁下水被無視

探索夢號郵輪4日首航花蓮 未來7航次往返基隆花蓮

台中防疫趨嚴措施來了 盧秀燕：5場所戴口罩並採實名制

內科之心 恐讓內湖交通更壅塞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。