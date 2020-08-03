藍營立委集體高雄助選遭諷 李眉蓁：展現大團結
對於對手稱國民黨立委來高雄助選是「集體自殺」，國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁今天表示，國民黨是展現大團結，不是對手的團結才是團結，盼各候選人各自努力就好。
國民黨30多名立委昨天到高雄，為李眉蓁輔選充當分身，被民眾黨對手吳益政說有點像是集體加速自殺。李眉蓁上午出席鳳山共同市場新建工程動土典禮時表示，不是對手的團結是團結，國民黨的就不是，他們表現他們的大團結，盼各候選人選好自己的選舉就好。
而對於是否擔心選民想看到的不是分身，而是本尊，李眉蓁重申，這場選舉是場不對等的選舉，時間非常短，她已經跟選民報告過了，若能多跑，當然會盡量跑，但如果跑不到，也跟選民抱歉。
針對民進黨候選人陳其邁認為，李眉蓁日前在政見發表會邀請吳益政擔任副市長，是不尊重對手的行為。李眉蓁表示，就是因為很認同吳益政才做此邀請，沒有不尊重的問題。
而被問到今天跟吳益政同場，是否擔心棄保效應問題，李眉蓁說，這部分要尊重選民，她還是按照她的選舉步驟繼續努力。
至於李眉蓁因碩士論文涉嫌抄襲，宣布放棄中山大學學歷，但選舉公報仍寫著爭議學位，李眉蓁回答，她已跟選委會提出，所以尊重選委會決定。
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