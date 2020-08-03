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適合四季造訪 金門得天獨厚旅客爆量無亂象

中央社 / 金門縣3日電

在這波後疫情後「類出國」旅遊風潮中，不同於澎湖、蘭嶼、綠島等島嶼偏重搶攻暑期旅客，戰地金門屬適合四季觀光的旅遊型態，加上景點分散，遊客雖爆量卻不致有亂象。

因位武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，民眾無法出國；疫情趨緩後，正值暑假高溫炎熱，以水上活動為旅遊訴求的澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球等「島嶼」成為多數人首選。

反觀戰地的金門擁有特殊僑鄉文化和戰地景點，春夏秋冬各有不同風情，四季都適宜造訪。金門縣政府觀光處長丁健剛就表示，金門拚觀光不侷限在暑期、只偏重水上活動，而是全年針對不同客源有多元安排；旅遊人潮不會集中夏季，自然不容易有近期「類出國」旅遊風潮中一些離島出現的亂象。

天生地理位置的「弱點」，也正足以提供旅遊轉型機會。金門縣府從3月起，抓住民眾「悶壞了」心理，早早祭出「遊金門、類出國」口號，吸引台灣本島民眾戰地一遊，體驗一趟「類出國」遊程。

丁健剛指出，疫情期間往返台金航線以本地居民為主，每天只有2000人次不到；近來已增加每天5000人左右，已追回往年「小三通」通航和三家航空公司飛行台金時期的人數。而且，獅山砲陣地、南石滬公園、建功嶼等知名景點7月以來雖然呈遊客爆量，但景點多、分散島上各處，不會有脫序亂象。

依縣府數據，金門觀光旅館1間、一般旅館21間，房間數1369間，可容納3182人；民宿410間、房間數2024間，容納5762人。這還不包括未登記的民宿旅館在內，一天可以容納上萬旅客，住宿方面可以滿足需求。至於各景點垃圾、汙水處理等環境負載問題，不同小琉球、蘭嶼「鄉」的層級，金門以「縣」位階，有足夠的清潔人員配合，雖然工作量大增，但都足以負擔。

從旅運量也印證縣府觀光處的說法。金門航空站主任洪念慈表示，7月航空站旅運人次約18.5萬，約為去年同期25萬人次的7成，但去同期有「小三通」和三家航空公司；兩相比較，今年旅運量已直逼去年同期。去年底遠東航空停飛後，台金航線只剩華信、立榮兩家航空公司。兩家航空公司現在每天來回台金88班，每班至少8、9成載客率。

台灣民眾夏季出遊，從台東出發蘭嶼、綠島，或屏東東港到小琉球，搭船時間短；遊澎湖除了航運還有海運，交通上有更多選擇，但重點是得把握7到9月「旺季」。金門孤懸海上，透過台灣海峽相隔台灣，對外交通以航空為主，致使金門在後疫情的夏季旅遊不易成為出遊首選，卻正足領略四季特有的閩南風情。

金門 小琉球 疫情

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