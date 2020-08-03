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不怕被棄保 吳益政：政見發表會後支持度倍增

中央社 / 高雄3日電

民眾黨高雄市長補選候選人吳益政今天表示，他不擔心被棄保，因為許多人在政見發表會後發現，其他兩名候選人是沒進入狀況的「讀稿機」跟「背稿機」，讓他的支持度倍增。

吳益政上午與民眾黨立委蔡壁如一起出席鳳山共同市場新建工程動土典禮，並與國民黨候選人李眉蓁同台，雙方在現場互動和諧、有禮，吳益政離場前也跟李眉蓁揮手致意。

對於是否擔心棄保效應，吳益政接受媒體聯訪表示，他不擔心，因為政見發表會後，原本沒注意到他的民眾，現在發現其他兩人是沒進入狀況的「讀稿機」跟「背稿機」，甚至想出錢幫他買廣告，並吸引北漂青年返鄉投票，「他們找到真正關心高雄的人」。

針對最後鎖定衝刺的族群，吳益政說，每一張選票他都要，除非對方死腦筋、不改變，不然他的選票在「覺醒的人身上」，覺醒的人愈多，他的票愈多；而覺醒要先看到他，所以他的選票在政見發表會後每天倍增。

吳益政表示，看到他之後，選民要投給誰由對方判斷，因為人民才是主人，但他仍呼籲選民支持「正常、專業、會尊重不同意見的人」，並很高興最近很多人對政治重燃希望，要大家不要對政治放棄治療。

對選舉公報上出現李眉蓁因涉嫌抄襲論文而獲得的碩士學歷，吳益政說，李眉蓁自己說紅了，大家都知道此事，所以有改沒改不重要。他說，現在選民很聰明，李眉蓁的中山大學學歷問題，「是一般歐巴桑都知道的事情」。

吳益政 李眉蓁 政見發表會

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