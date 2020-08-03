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興達港疏濬廢土 高雄漁民抗議處理不當影響生計

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
興達港區底部清出的淤土，漁民認為不該就近拋棄在海堤外。圖／漁民提供
興達港區底部清出的淤土，漁民認為不該就近拋棄在海堤外。圖／漁民提供

高雄興達港是「離岸風電」水下基礎生產基地，中鋼公司投資68億成立興達海基廠，漁民指控，因應未來工作船出入，港區進行疏濬工程，廠商卻將20幾萬方廢土就近傾倒港區南堤外側，淤泥影響魚苗養殖場水質，日後恐導致捕撈船隻出入受阻。市府海洋局表示，疏濬工程已全面停工，正多方尋求海棄與陸地合法去處，會努力找到合法堆置場來處理港口底泥。

興達海基是全國最大離岸風電水下基礎生產基地，廠房去年底完工。中鋼公司表示，占地27.5公頃，總投資金額 68億元，可年產48至50座水下基礎。

考量未來工作船出入，經濟部能源局委託高市府海洋局進行港區疏濬，處理方式引發漁民不滿。一群茄萣漁民今日對外發出聲明稿指出，今年2、3月間，疏濬廠商將廢土任意傾倒在港區南堤外側，推估數量高達20至30萬方，相當100個國際標準泳池容量，此舉破壞生態也影響漁民生計，市府海洋局不該放任廠商便宜行事。

王姓漁民說，魚苗養殖場對水質十分敏感，淤泥會影響養殖業抽取的海水品質，日後恐會阻絕航道與出入口，數月來不見主管機關提出解決方案，不得不對外發聲。

市府海洋局指出，目前疏濬工程已經全面停工，至於漁民擔心的底泥汙染問題，依據港區55個點採樣分析，其中53點符合規定。此外，為處理疏濬土方，市府尋求移置西南外海合法海廢區，也在陸地找尋土方堆置或再利用去處，會持續尋覓合法堆置場之後才復工。

高雄茄萣漁民指恐疏濬廠商將20幾萬方廢土就近傾倒港區南堤外側，漁民擔心生計受影響。圖／漁民提供
高雄茄萣漁民指恐疏濬廠商將20幾萬方廢土就近傾倒港區南堤外側，漁民擔心生計受影響。圖／漁民提供
圖片中的紅色區位於興達港南堤外，疏濬廢土丟置於此。圖／漁民提供
圖片中的紅色區位於興達港南堤外，疏濬廢土丟置於此。圖／漁民提供
高雄茄萣漁民指恐疏濬廠商將20幾萬方廢土就近傾倒港區南堤外側，漁民擔心生計受影響。圖／漁民提供
高雄茄萣漁民指恐疏濬廠商將20幾萬方廢土就近傾倒港區南堤外側，漁民擔心生計受影響。圖／漁民提供

漁民 水質

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