籲選民多比較 吳益政指對手：一個讀稿機、一個背稿機

高雄市長補選剩不到兩周，各家民調紛紛公布，民眾黨候選人吳益政說，有愈來愈多人注意到他，另兩名候選人一個讀稿機、一個背稿機，對高雄市政完全沒進入狀況，經過政見會後，很多人感受到他對高雄的用功認真，很多在外縣市的高雄年輕人也說要回來投票給他。

吳益政今上午出席高雄市鳳山共同市場新建工程開工動土典禮，會前受訪時被問到是否擔心棄保效應？他說，他不會擔心，自從8月1日公辦政見會後，愈來愈多人注意到他，另兩名候選人一個是讀稿機、一個是背稿機，對高雄市政完全沒有進入狀況，而他對高雄的用功認真，則逐漸被看見。

吳益政說，還有人覺得他知名度太低，主動要幫他要買廣告，覺得說如果他沒有被看到，是高雄人的遺憾。還有台北很多年輕人本來不投票，現在在台中、台北的年輕人都說要回來投票了，因為他們找到真正一個關心高雄的人。

被問到最後衝刺是否有要鎖定的族群？他說，每一張選票他都要，除非就是死腦筋一塊，不改變，那他也沒辦法。他的選票在覺醒的人身上，覺醒的人愈多，他們就票就愈多。尤其8月1日政見會後，他的民調一直在倍增。

吳說，市民判斷要投給誰都沒關係，因為人民才是主人，但像買東西一樣都要比較，他拜託市民要找一個正常的、專業的、會尊重不同意見的人，希望大家不要對政治放棄治療。

對於選舉公報下，國民黨候選人李眉蓁的碩士學歷仍有印上，吳說，她自己講她已經紅了，全台灣都認識她，全台灣都知道這個狀況，改不改不重要了。吳益政說，現在選民都很聰明，很多評論很深入，超過他想像，還有高中生對他的交通政策哪項可行、哪項還有疑慮，分析得清清楚楚，這是公民力量的崛起，至於李眉蓁的中山大學學歷爭議，那是一般歐巴桑都知道的事了。