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利用回收物資設計發電機 小水力發電比賽有創意

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」南部場今天在美濃登場，參賽隊伍在水圳實地操作水力發電機，發電量也可以立即得知。記者徐白櫻／攝影
「第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」南部場今天在美濃登場，參賽隊伍在水圳實地操作水力發電機，發電量也可以立即得知。記者徐白櫻／攝影

綠能發電是未來能源發展趨勢，「第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」南部場今天在美濃水圳登場，參賽學生利用單車廢棄單車輪框、水桶或塑膠板等回收器材自製發電機，還要實地操作接受評審提問。參賽學生說，收穫很多，很有成就感。

高雄農田水利會管理農業用水渠道，灌溉面積廣達2萬公頃。今年再度支持台灣環境保護聯盟舉辦小水力發電設計比賽。水利會指出，今年比賽邁入第四屆，吸引76位學生報名，最後僅26人入選，高苑科大、南台科大、崑山科大、公東高工與台南高工等九隊報名參賽。

評審老師台灣大學水工試驗所助理研究劉宏仁說，全世界都在研究再生能源，小水力發電的成效愈來愈好，最後目的是要走入社區、走入每一個鄉鎮，希望圳路可以四處發電給社區使用，推廣至下一世代。

發電競賽場地位於美濃龍山里一處灌溉水圳，各隊學生依序實地操作發電機，公東高工利用廢棄單車輪框當骨架，另搭配多個塑膠盤當葉片，花費僅2000多元；另有崑山科大學生利用3D列印機製作主結構，需要22天時間印製完成。

各隊師生實地操作發電機，對外解說功能，還要接受6位評審老師臨場提問，最後依據發電量綜合評分，勝出隊伍8月14日移師花蓮吉安水圳參加決賽。參賽的大三學生郭譯璟說，參與過程研究機械原理與水力發電特色，過程收穫滿滿。

小水力發電強調環保概念與精神，崑山科技大學運用低成本的3D列印機製作發電機。記者徐白櫻／攝影
小水力發電強調環保概念與精神，崑山科技大學運用低成本的3D列印機製作發電機。記者徐白櫻／攝影
「第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」南部場今天在美濃登場，參賽隊伍在水圳實地操作水力發電機。記者徐白櫻／攝影
「第四屆全國高中職、大專小水力發電設計比賽」南部場今天在美濃登場，參賽隊伍在水圳實地操作水力發電機。記者徐白櫻／攝影

單車 崑山科大

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