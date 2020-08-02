參加勞動部雙軌訓練 科大生畢業前就晉身5星咖啡師

勞動部高屏澎東分署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，正修科大學生徐台琳在畢業前，就從全台各地的咖啡好手當中脫穎而出，獲得麥當勞五星咖啡師的頭銜。她表示，參與雙軌訓練旗艦計畫邊工作、邊就學，從實務經驗學習餐飲，提升職場工作經驗，讓她圓夢順利成為一流的咖啡師。

徐台琳說，高中畢業時為了減輕家中負擔，就進入職場，並報名參加勞動部的雙軌訓練旗艦計畫，一邊就讀正修科大，一邊在麥當勞高雄分店擔任服務人員，在這期間她展現對咖啡調飲的興趣，主管也評估她有成為咖啡師的潛力，便安排她從一星咖啡師開始訓練，學習咖啡製作流程與管理。師徒制的教學，也讓她一步步升上四星咖啡師。

麥當勞舉辦的五星咖啡師大賽，全台摘星率不到1%。為了晉身五星咖啡師，徐台琳每天至少練上百杯咖啡拉花技巧，全心投入競賽，下苦工反覆不斷的練習，終於從全台各地的咖啡好手中脫穎而出，成功獲得五星咖啡師的殊榮，也成為店裡的活招牌。

徐台琳很感謝勞動部高屏澎東分署提供的雙軌訓練旗艦計畫，參訓期間部不只有經濟收入，雙軌生還可以享有勞動部補助50%學費，讓她可以同時取得學歷與經歷，畢業後順利留任與職場無縫接軌。她的下一個目標，是希望自己能在公司的培訓下成為管理人才，在職場貢獻專長。