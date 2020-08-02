鄭自才：台澎黨擬紮根澎湖 2022投入地方選舉

中央社 / 澎湖縣2日電

台澎黨主席鄭自才今天在澎湖表示，台澎黨這屆首推不分區立委席次在澎湖離島開出200多張選票，認為黨的理念獲澎湖選民認同，評估將在澎湖設點，並考慮在2022年地方選舉中推出人選。

鄭自才上月底抵澎，除了參加「彩韻風華顏雍宗典藏暨專題展」活動，也分別拜訪西嶼、湖西等地友人及觀光景點，宣揚台澎黨的「台澎主權的未來，請交給台灣人民決定」等建國理念。

兼具藝術與建築專長的鄭自才，曾規劃設計23年前興建的澎湖湖西國小校舍，他這次特別前往回顧，並專程前往澎湖最偏遠的望安鄉花嶼島，宣示台灣領土的國境之西，並在花嶼島上創作2幅畫作，希望澎湖推動藝術家駐村創作發展觀光。

鄭自才也特別帶著「台澎主權的未來，請交給台灣人民決定」漫畫繪本，分送給各界，透過繪本詳細的解說，來宣達台澎黨的理念，希望全民了解台澎的歷史背景與定位。

他指出，這屆立委選舉台澎黨推出4個不分區立委名額，雖然得票未達門檻，但在離島的澎湖卻開出200多張的不分區選票，看到地方支持台澎黨理念，他非常高興，因此想多了解與聽取地方聲音，未來計畫在澎湖籌設黨部，同時在2022年的地方性選舉中推出人選參選。

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