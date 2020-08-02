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後備憲兵號召開趴 穿上「紅短褲」重溫軍中歲月

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
「紅短褲趴」上有多項趣味競賽，小朋友下場滾輪胎。記者徐白櫻／攝影
「紅短褲趴」上有多項趣味競賽，小朋友下場滾輪胎。記者徐白櫻／攝影

當過兵的人知道，紅色短褲是憲兵的衣著特色。高市美濃後備憲兵響應全民國防觀念，趁著炎炎夏日在龍山水圳舉辦「紅短褲趴」，一群退役後憲攜家帶眷參加趣味競賽。參加者說，穿上招牌紅短褲，腦海出現美好回憶，彷彿又回到當年早晚要跑3千公尺的操練日子。

美濃、旗山兩地約有百名後備憲兵，美濃後備憲兵會發起「紅短褲趴」，今天上午，龍山街水圳聚集眾多後備憲兵與親友好友，現場準備烤乳豬、香腸等美食，趣味項目則有輪胎打氣、滾輪胎賽與水上拔河等項目。

退役多年，許多人的身材已經變形，不過憲兵精神不變，活動開始前先呼喊口號。滾輪胎賽率先登場，穿著紅短褲的後憲幹部上場示範，小朋友隨後登場，過程妙趣橫生。

美濃後憲分會長蕭成龍說，美濃是重要農業區，獅子頭水圳更是重要的灌溉渠道，軍人戰時保家衛國，平時也是國軍一份子，提供足夠糧食當國軍後盾，盼藉由活動讓「一日憲兵終身憲兵」的精神傳承下去。

後憲成員鍾文富說，退役十幾年，再度穿上小紅褲，再度想起以前早晚要跑3千公尺的操練歲月。

高市美濃後備憲兵會在龍山水圳舉辦「紅短褲趴」，號召退役人員重新穿回小紅褲聯絡情誼。記者徐白櫻／攝影
高市美濃後備憲兵會在龍山水圳舉辦「紅短褲趴」，號召退役人員重新穿回小紅褲聯絡情誼。記者徐白櫻／攝影

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