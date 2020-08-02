政見會後馬不停蹄 吳益政商圈夜市衝人氣

中央社 / 高雄1日電

台灣民眾黨高雄市長候選人吳益政今天結束公辦電視政見會後，到高雄哈瑪星代天府參拜，更走訪興中商圈及駁二夜市，除了關切商圈發展，也詢問攤商生意並允諾推動高雄幣助弱勢。

吳益政今天在電視政見會上，針對財政、環保空污及打造高齡友善城市等議題提出政見；結束政見會，他由黨籍立委蔡壁如陪同走訪興中商圈，再由立委張其祿陪同到駁二夜市，沿商圈和店家拜票。

吳益政逐一和攤商及店家們握手致意，尋求支持，甚至關切他們生意和三倍券使用以來的營業效應。

吳益政則向選民承諾，如果當選市長會將高雄舊市議會打造成為「金融科技園區」，招募與區塊鏈、電子支付、AI、資訊安全以及大數據及IT相關運用的新創公司免費進駐，並提供市政府大數據及採購計畫，包含建立高雄幣、智慧城市、碳權交易等商機，且將高雄銀行轉型為新創產業投資銀行，參與投資。

吳益政 夜市 駁二

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