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東港東隆宮迎王祭110年登場 造價千萬王船開光

中央社 / 屏東縣1日電

屏東東港鎮東隆宮3年1科迎王平安祭典明年農曆9月登場，耗時5個月、造價約新台幣1000萬元打造的王船，今天舉行開光點睛大典，開光後的「王船大爺」供奉在王船廠供信眾參拜。

傳承300多年的「東港迎王平安祭典」是文化部指定的國家重要民俗活動，並獲頒國家重要無形民俗文化資產證書，保留傳統祭祀科儀，為台灣最具規模與代表性的民俗活動，每次都吸引數十萬民眾參與盛事。

今天上午9時40分舉行「王船開光點睛」大典，由東隆宮董事長潘慶士、辛丑正科東港迎王平安祭典大總理李瑞安、屏東縣長潘孟安偕同王船組員及貴賓擔任點睛官，進行王船開光點睛儀式，賦予王船靈力。

廟方表示，開光後王船稱「王船大爺」，供奉在王船廠開放讓信眾參香祭拜，並接受信眾奉獻添載，但請民眾切忌碰觸王船，王船開光後，各項迎王事務已進入密集籌備。

廟方表示，東港迎王王船自1973年由竹紮紙糊改為實木建造後，迄今已完成17艘，王船在去年12月開始建造，從開斧、立舟參（龍骨）、船體、船帆製作至完成，由東隆宮祭典委員會設計科科長蔡文化帶領90多名東港、小琉球兩地造船師傅，每人奉獻數天至數月建造。

廟方指出，東隆宮王船為泉州式仿古官船，採用傳統木造漁船技術，船體選用越南檜木、緬甸烏心石以及柳安等建材，歷經3個月的船體建造與3個月彩繪師彩繪，總長約45呎6吋，船艏、船艉高度約13呎及14呎，造價約1000萬元。

王船雕工精巧細緻，彩繪圖樣以代表尊貴吉祥的龍鳳圖案、歷史故事和傳奇神話人物為主，船上還有木雕的士兵、僕人及牛、羊、豬、犬等家畜，並有臥室、廚房、牛柵、雞寮、羊舍等，華麗的王船每次都讓參觀的國內外遊客驚嘆。

廟方表示，王船因3年1科東港迎王平安祭典，順利將傳統木造船技術保留到現在，建造實木王船的2名匠師蔡文化與蔡財安，2年前分別獲文化部授證為實木王船與船帆製作技術保存者。

王船 東港 屏東縣

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