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聽障國小學童在泳界闖出一片天 獲高市慈孝家庭楷模

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
聽障學童周棠桀（左）在阿嬤無微不至的照顧下成長，並在游泳運動闖出一片天。記者王昭月／攝影
聽障學童周棠桀（左）在阿嬤無微不至的照顧下成長，並在游泳運動闖出一片天。記者王昭月／攝影

高雄五福國小聽障學童周棠桀，襁褓時便失去父母，但在阿嬤無微不至照顧下健康成長，多次在游泳比賽奪獎，他對長輩貼心孝順，也會照顧年幼弟妹，跨越障礙，沈浸幸福。而鳳翔國中蔡昀庭，從小就盡力照顧腦性麻痺的哥哥，手足情深。周、蔡兩名學生正向面對人生，活出愛與溫暖，成為高雄市今年度慈孝家庭楷模。

高雄市教育局今天在高雄市立圖書館總館廣場表彰30組慈教家庭楷模，建立孝親友愛的共範，呼應家庭教育中「承諾、愛、責任」的核心精神。

獲表揚的聽障學童周棠桀，一出生父親就因病去世，母親也離去，命運乖舛。他因先天聽障，雙耳都裝電子耳矯正後來因走路不平衡，接受教練建議學游泳，連續三年拿下高雄市國小男子組50公尺及100公尺自由式冠軍，人生意外打開另一片天。

相依為命的阿嬤侯阿菊，一直是棠桀的「耳朵」，為照顧孫子，她更放棄經營數10年的麵攤，祖孫生活不優渥，但裳桀說，有阿嬤的陪伴，他聽見了幸福的聲音。

鳳翔國中學生蔡昀庭從小就扮演小看護，盡力照顧患有腦性麻痺的哥哥，直到哥哥生命終結，過程中體悟到生命的勇敢與韌性，讓她更體貼父母辛勞，以行動為家庭付出關愛。

另名慈孝家庭楷模是就讀高雄市特殊教育學校的李沛，她從小罹患罕見多重疾病，受疾病侵擾，分秒都痛苦不堪，但她未被擊倒，仍然樂觀面對生活，在各項學習活動拿下佳績，心思細膩的她，更是媽媽引以為傲的得力助手，李媽媽說，女兒就像名披著羽衣的天使，讓家人看見愛與希望！

仁武區灣內國小媽媽王陳姿文，兩年來與就讀小五的女兒王心妤每天送20份早餐到學校迄今從不中斷，母女倆的愛心溫暖許多孩手的胃，王也當選慈孝家庭楷模。國小很多學生都是單親和隔代教養，早上沒得吃早餐，因此她幫女兒準備早餐的同時，也多準備了些分享他人，只要行有餘力，這個小小的理想，不會中斷。

今天的表揚活動以園遊會與音樂會型式登場，還規畫趣味闖關及「獻花搥背報親恩」儀式，增進親子互動，寓教於樂，場面溫馨感動。

高雄市教育局今天在市立總圖書館表揚慈孝楷模，也舉辦別開生面的祖孫金像獎活動。記者王昭月／攝影
高雄市教育局今天在市立總圖書館表揚慈孝楷模，也舉辦別開生面的祖孫金像獎活動。記者王昭月／攝影
仁武區灣內國小媽媽王陳姿文，兩年來與就讀小五的女兒王心妤每天送20份早餐到學校迄今從不中斷。記者王昭月／攝影
仁武區灣內國小媽媽王陳姿文，兩年來與就讀小五的女兒王心妤每天送20份早餐到學校迄今從不中斷。記者王昭月／攝影

高雄市 阿嬤

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