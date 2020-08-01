高醫院長侯明鋒屆退今交接 笑稱退休後沒要去選市長

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天進行院長交接，現任院長侯明鋒屆退，由高醫大醫學系內科學教授鍾飲文回鍋接任院長職務。侯明鋒是新北市長侯友宜二哥，曾被點名可能參選市長的他幽默地說，會繼續留在高醫服務，退休後沒要去選市長。

高雄醫學大學醫療體系今天進行院長交接，在高醫大校長鐘育志監交下，高醫院長侯明鋒、大同醫院院長陳彥旭及岡山醫院籌設營運處前執行長傅尹志，分別交棒給鍾飲文、黃志富及余明隆。

高醫卸任院長侯明鋒於2018年接任院長，如今屆退，他感念高醫董事長陳建志提攜，讓她歷任高醫副院長、小港及大同醫院院長及母校院長等職，也感謝院內同仁共同努力，讓高醫通過2019年美國國際聯合委員會（JCI）醫院評鑑。

他表示，退休後仍會留在高醫服務，沒要去選市長。他也向台下觀禮的立委許智傑說，「安心，我沒要跟你拚立委」，逗笑大家。

「我們時時刻刻都在寫歷史」，高雄醫學大學董事會董事長陳建志說，今天大家共聚一堂，見證高醫發展史上另一個重要的印記，他期勉高醫要「站在需要所在之處」，解決種種切身問題。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，自己兩年前也在同一地點接下高醫大校長重任，相當了解新、卸任院長的心境，任何職務的共同身分都是「高醫人」，使校院共好、更好、超越過去的高醫，是責無旁貸的使命。