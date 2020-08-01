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高雄「農藝童樂會」水花假期登場 一連9天樂翻天
盛夏時節，玩水最暢快，高雄「農藝童樂會‧水花假期」今天起在高雄物產蓮潭旗艦店登場，一連9天引爆今夏最涼爽的「農饗歡樂彈」，吃喝玩樂一次滿足，上午不少小朋友一到場，迫不及待攻占滑水道等各項戲水設施，水花四濺，樂翻天。
高雄市政府農業局推出的這場「農藝童樂會」水花假期，除3日與7日休園消毒外，平日下午3 點至晚上8點，周末假日早上11點開放。現場打造一條長達30米的超長滑水道，還有海上浮島、無敵風火輪、水上浮船、亮麗大海星等戲水設施，讓小朋友宛如進到「水上王 國」。
高雄市代理局長王正一表示，「農藝童樂會」安排多種體驗活動，小朋友可以參加DIY冰淇淋香蕉船，進行農事體驗。也能參加「功夫熊 貓平太鼓」體驗、「功夫熊貓諦太鼓大戰」，玩打擊樂，現場還邀請知名魔法祭司傳授「氣球魔法」，另有快樂鳥說故事劇團、豆子劇團、蘋果劇團接力演出「親愛的！哈囉」、「好嚴肅的農場」、「第一百個客人」、「小木偶奇遇記」等劇。
陪伴孩子參加同樂會的家長，今、明兩天也能趁機逛「高雄好農市集」，採買高雄優質小農生產的農特產，並跟著主持人的腳步深入市集展售區品嘗美味，參加「蓮潭農樂透、購物集券二重送」，消費集點即可兌換好禮並抽獎，8月1日至2日每天抽獎，最大獎是價值8888元提貨券。民眾持農遊券或三倍券都能購物消費。
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