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松材線蟲入侵危害金門松樹多時 縣府雙管齊下積極防治

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
林務所目前已懸掛數個誘捕器捕捉疫病媒介松斑天牛。圖／金門縣林務所提供
林務所目前已懸掛數個誘捕器捕捉疫病媒介松斑天牛。圖／金門縣林務所提供

金門的蟲蟲危機真不小！金門縣林務所今天表示，松材線蟲入侵危害金門的松樹多年，今年度共計發現疫病林木2363株，其中858株松樹已枯亡，主要分佈地點包括昔果山、鵲山等區域，由於松材線蟲具高度傳染能力，林務所將從4日起開始伐除病木作業，另外也首度懸掛費洛蒙誘捕器，希望能控制媒介昆蟲松斑天牛蟲口數。

金門縣林務所所長鐘立偉指出，林務所委託台灣樹木保育股份有限公司進行地區松材線蟲萎凋病的疫情發展調查，松材線蟲的病原為松材線蟲，松斑天牛為傳播媒介，松斑天牛從染病松樹羽化飛出後，啃食鄰近健康松樹之幼嫩枝條，並使病原松材線蟲傳染給其他松樹。

鐘立偉說，林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，在4至8週內即枯萎死亡，枯死後針葉病不脫落遺留在枯木上，呈現鮮豔之紅褐色。這些紅通通的病木散佈在林區四處，是松斑天牛的理想產卵環境，如不及時妥善處理，又將造成疫情的擴散。

林務所目前規畫於年度上、下半年，各辦理松材線蟲疫病監測調查一次，經申請同意後以無人機空拍以及地面調查標定等方式掌握病木分布，並隨即伐除病株，同時確認過程中無疏漏或誤伐健康林木。

據了解，病木伐除之後，除受限地形無法運出之病木，透過就地封存的方式處理，其餘病木將透過空氣燃燒櫃焚毀；相關病木伐除作業，預定將於8月4日起陸續展開，預定於10月上旬前可完成相關作業。

鐘立偉指出，松材線蟲入侵危害地區松樹多年，雖然金門早年種植的濕地松等松樹，天然更新情形良好，但根據這幾年的病死株數量仍穩定增加，過去使用的藥劑防治成效有限，今年開始試用性費洛蒙進行誘捕，希望透過多元的方式，減少疫病傳播速度。

松材線蟲入侵危害地區松樹多年，圖為松材線蟲。圖／金門縣林務所提供
松材線蟲入侵危害地區松樹多年，圖為松材線蟲。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所表示，林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，染病的松樹會呈現鮮豔之紅褐色。圖／金門縣林務所提供
金門縣林務所表示，林木一旦染病，因水分傳導系統遭受破壞，染病的松樹會呈現鮮豔之紅褐色。圖／金門縣林務所提供

金門 疫情 濕地

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