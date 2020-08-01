快訊

等不到紓困3.0！ 首家上市旅行社鳳凰旅遊宣布裁員

涉嫌妨礙新冠肺炎防疫調查 南韓新天地教主李萬熙被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
水頭碼頭自今年2月10日暫停小三通以來，呈現一片死寂，昨天星夢郵輪─探索夢號」的大量遊客，讓水頭通關大樓重現久違的熱鬧景象。記者蔡家蓁／攝影
水頭碼頭自今年2月10日暫停小三通以來，呈現一片死寂，昨天星夢郵輪─探索夢號」的大量遊客，讓水頭通關大樓重現久違的熱鬧景象。記者蔡家蓁／攝影

新冠肺炎進入後疫情時期，國內旅遊大爆發，幾乎各離島的遊客都大幅成長，但到底何時要恢復小三通，不少金門的民眾都很關注，網路上甚至有人傳出可能會在10月1日重啟，對此，金門縣長楊鎮浯表示，要在疫情可控，配套無虞的情況下，才可能重啟小三通。

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊昨首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府也首度使用小三通客輪當做接駁船，被旅客評為超舒適的五星級服務；楊鎮浯在接受媒體提問時表示，在防疫期間，小三通相關的產業都比較辛苦，希望在疫情可控且配套無虞的情況之下，再重啟小三通，他也提及，從人道角度來看，給學生等需要協助的人提供更多的幫助。

面對記者詢問最快何時能重啟小三通？楊鎮浯回應，這部分是中央的權責，要等到疫情進入下一個階段之後，才可能討論這部分，具體開放時程，尚沒有定見；他強調，小三通的部分，就是要在疫情可控，配套無虞的這些前提下，才可能進行討論，屆時金門縣政府會正式的把這個立場表達出來，交由CDC跟中央部會來做整體的一個評估考量。

小三通到底何時重啟，各界都很關注，金門縣長楊鎮浯表示，要在疫情可控，配套無虞的情況下，才可能重啟小三通。記者蔡家蓁／攝影
小三通到底何時重啟，各界都很關注，金門縣長楊鎮浯表示，要在疫情可控，配套無虞的情況下，才可能重啟小三通。記者蔡家蓁／攝影

小三通 疫情 金門

延伸閱讀

探索夢號首航金門 旅客類出國碼頭好熱鬧

郵輪跳島遊29日正式啟航 一次玩遍金馬澎3離島

金門版振興券上路 中央地方一起拚經濟

金門振興三倍券加碼 民眾花3千可領7千

相關新聞

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

新冠肺炎進入後疫情時期，國內旅遊大爆發，幾乎各離島的遊客都大幅成長，但到底何時要恢復小三通，不少金門的民眾都很關注，網路...

影／公部門暑期工讀不一樣 化身網美直播看見客家文化

暑假期間，大專青年學生公部門暑期工讀計畫，大學生宋海儀、廖玲瑩參與該計畫，在屏東縣府客家事務處暑期工讀，兩人從小在屏東長...

護理師退休回到部落 關注部落失智長輩、推動服務據點

屏東縣霧台鄉是縣內海拔最高原住民鄉，鄉內老人人口13.7％，是縣內原鄉老人人口最高，根據研究，偏鄉高齡失智症盛行率是都會...

高雄住宅補貼 設籍限制首放寬

租屋族注意！高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，首度放寬設籍...

南方好食尚／香港主廚「庶民廚房」 感受家的味道

「追美食」是現代人喜愛的自我療癒方式，高雄市「庶民廚房」是老饕行家尋味的愛店，有40年經驗香港主廚葉建成擅於廣粵菜精髓，...

伴偏鄉音樂生 戴華蓁六龜當校長

高雄市校長交接，前鎮國中校長戴華蓁第一志願是到六龜高中服務，她曾在屏東明正國中服務，將技藝班五音不全學生調教成材，在屏東...

減輕人力負擔 鳳梨產業推機械化

鳳梨在台灣年產值約92億元，但生產成本較鄰近國家高，栽培管理，取苗、整地、種植、噴藥到採收等，作業項目眾多，雖然整地、噴...

仍缺3千萬元…恆基新建大樓上梁

屏東恆春基督教醫院在民國105年受到莫蘭蒂颱風重創，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，昨天舉行上梁儀式。

面對罷免案 黃捷：這是民主的過程和結果，坦然面對

高雄市議員鳳山選區部分選民發起罷免時代力量高市議員黃捷，今天並送3000份第一階段提議書到中選會。對於罷免，黃捷表示這是...

義大醫院啟動「離島中的離島」義診 照護澎湖居民

澎湖縣有90座島嶼，只有19座有人居住，偏遠離島居民仰賴衛生室提供醫療照護。高雄義大醫院表示，醫療團隊巡迴澎湖義診多年，...

屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭

屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘...

金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

新北首波安心旅遊補助今用罄 第2波4千萬元也核撥到位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。