何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

新冠肺炎進入後疫情時期，國內旅遊大爆發，幾乎各離島的遊客都大幅成長，但到底何時要恢復小三通，不少金門的民眾都很關注，網路上甚至有人傳出可能會在10月1日重啟，對此，金門縣長楊鎮浯表示，要在疫情可控，配套無虞的情況下，才可能重啟小三通。

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊昨首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府也首度使用小三通客輪當做接駁船，被旅客評為超舒適的五星級服務；楊鎮浯在接受媒體提問時表示，在防疫期間，小三通相關的產業都比較辛苦，希望在疫情可控且配套無虞的情況之下，再重啟小三通，他也提及，從人道角度來看，給學生等需要協助的人提供更多的幫助。