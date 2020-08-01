聽新聞
test
0:00 / 0:00
何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能
新冠肺炎進入後疫情時期，國內旅遊大爆發，幾乎各離島的遊客都大幅成長，但到底何時要恢復小三通，不少金門的民眾都很關注，網路上甚至有人傳出可能會在10月1日重啟，對此，金門縣長楊鎮浯表示，要在疫情可控，配套無虞的情況下，才可能重啟小三通。
全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊昨首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府也首度使用小三通客輪當做接駁船，被旅客評為超舒適的五星級服務；楊鎮浯在接受媒體提問時表示，在防疫期間，小三通相關的產業都比較辛苦，希望在疫情可控且配套無虞的情況之下，再重啟小三通，他也提及，從人道角度來看，給學生等需要協助的人提供更多的幫助。
面對記者詢問最快何時能重啟小三通？楊鎮浯回應，這部分是中央的權責，要等到疫情進入下一個階段之後，才可能討論這部分，具體開放時程，尚沒有定見；他強調，小三通的部分，就是要在疫情可控，配套無虞的這些前提下，才可能進行討論，屆時金門縣政府會正式的把這個立場表達出來，交由CDC跟中央部會來做整體的一個評估考量。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言