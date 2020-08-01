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影／公部門暑期工讀不一樣 化身網美直播看見客家文化

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
大學生宋海儀（右）、廖玲瑩（中）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（左）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（右）、廖玲瑩（中）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（左）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影

暑假期間，大專青年學生公部門暑期工讀計畫，大學生宋海儀、廖玲瑩參與該計畫，在屏東縣府客家事務處暑期工讀，兩人從小在屏東長大，但不認識，初見面超有默契，兩人發揮專長，擔任「網美直播」，帶領大家透過鏡頭領略不一樣的客家文化，她們也才發現原來家鄉這麼有故事。

來自內埔鄉，就讀暨南大學公共行政與政策學系三升四年級的宋海儀，與來自屏東市就讀義守大學傳播產製英語學士學位班學程二升三年級廖玲瑩，兩人參與大專青年學生公部門暑期工讀計畫，結合專長，在屏東縣府客家事務處的臉書展開「網美直播」，台風穩健，活潑逗趣開場，超吸睛。

「大家好，我們是儀＆瑩！」兩人開場超有默契，為準備直播，器材也不馬乎，麥克風、腳架，穩定器等，宋海儀說，第一次直播時，準備超多資料，但發現環境音太大了，觀者聽不清楚內容，趕快去買雙頭麥克風，改善收音。

透過直播帶領大家看見客家文化，客務處日前舉辦在有「迷宮村」竹南村舉辦定向越野，兩人在場勘時，模擬比賽，不用手機，只能用指北針來找出方位，兩人笑說「迷路3次」，在活動當天，兩人騎摩托車，穿梭巷弄間，紀錄參賽者身影，給他們加油打氣，也透過鏡頭帶領大家一探「迷宮村」竹南村面貌。

廖玲瑩不是客家人，她說，從小父母親就會帶她去看傳統客家建築，對客家文化不陌生，希望能結合傳播相關專長，客家文化與直播能結合，也是一件很棒事情；宋海儀說，對於客家文化更深了解，以前以為竹田鄉糶糴村「達達港」是餐廳，原來「達達港」是河口港，因為糶糴早期是米倉，也是米穀雜糧買賣集散地。

客務處長陳麗萍說，暑期工讀讓學生們認識、親近公部門，客務處是文化族群單位，以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。

大學生宋海儀（前）、廖玲瑩（後）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（右）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（前）、廖玲瑩（後）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（右）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（右）、廖玲瑩（中）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（左）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（右）、廖玲瑩（中）參與公部門暑期工讀計畫，兩人發揮專長，擔任客務處的「網美直播」，透過鏡頭領略不一樣的客家文化，客務處長陳麗萍（左）以年輕人角度看客家文化，培養對文化親近認同。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（前）、廖玲瑩（後）直播，請客務處長陳麗萍（左）直播介紹客務處洽公區布置擺設，頗富巧思。記者劉星君／攝影
大學生宋海儀（前）、廖玲瑩（後）直播，請客務處長陳麗萍（左）直播介紹客務處洽公區布置擺設，頗富巧思。記者劉星君／攝影

直播 客家文化 屏東縣

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