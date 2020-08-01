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護理師退休回到部落 關注部落失智長輩、推動服務據點

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影
串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影

屏東縣霧台鄉是縣內海拔最高原住民鄉，鄉內老人人口13.7％，是縣內原鄉老人人口最高，根據研究，偏鄉高齡失智症盛行率是都會區2倍。部落族人有感於此，串連相關長照專業，成立屏東縣霧台鄉原住民族長期照顧關懷協會，在霧台百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。

據點設在長治百合部落，族人將據點命名「Tamulringalringavane一起回憶的地方」，據點結合屏東縣府、屏東基督教醫院、霧台鄉衛生所資源，在地成立長照組織承接，聘用在地個管師、照服員等，用親切魯凱語溝通，用自然生活融入照護。

霧臺鄉原住民長期照顧關懷協會理事長杜玉慧，魯凱族，擔任護理師30年，屏基護理部主任退休後，回到部落，希望以所學，回饋照顧部落。杜玉慧說，文化融入照顧，用長輩熟悉語言、生活方式，引用在地文化教材延緩失智。

杜玉慧說，失智症不可逆，透過早期的AD-8極早期失智症篩檢量表篩檢，還將篩檢量表翻譯為魯凱語版本，讓個管師在服務時詢問時，更有自信的詢問，親近長輩，讓還沒有被發現長者能儘早發現，到據點受到專業照護。

杜玉慧說，趁著長輩們還有記憶時，將長輩們的生命故事留下來，用照片、文字、圖畫等，也讓家屬一同參與，讓長輩們獲得全人照顧，也能有尊嚴的照顧，創造生命豐富與盼望。

杜玉慧說，據點服務個案有13名，協會也同時計畫在年底前，進行全鄉性失智症篩檢，提早發現、診斷，並介入治療及提供服務。

屏東縣府衛生局指出，屏東縣有36家失智社區服務據點，每鄉至少設1據點，8個原鄉各有1個據點。全縣有31間日間照顧中心，8個原鄉共設有5家。

串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影
串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影
串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影
串連相關長照專業，屏東縣霧台鄉百合衛生室設置「憶智社區關懷據點」，代表「一起回憶地方」，族人長輩們在部落獲得友善尊重與文化舒適的照顧。記者劉星君／攝影
霧臺鄉原住民長期照顧關懷協會理事長杜玉慧介紹，協會將AD-8極早期失智症篩檢量表篩檢，翻譯為魯凱語版本，讓個管師在服務時詢問時，更能親近長輩，讓還沒有被發現長者能儘早發現，到據點受到專業照護。記者劉星君／攝影
霧臺鄉原住民長期照顧關懷協會理事長杜玉慧介紹，協會將AD-8極早期失智症篩檢量表篩檢，翻譯為魯凱語版本，讓個管師在服務時詢問時，更能親近長輩，讓還沒有被發現長者能儘早發現，到據點受到專業照護。記者劉星君／攝影

屏東縣 失智症 衛生所

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