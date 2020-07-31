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立委收賄6月證據「熟了」 今知會院長「要搜了！」

高雄氣爆案6週年 市府落實管線查核及演練

中央社 / 高雄31日電

高雄氣爆案發生滿6年，高雄市政府經發局今天表示，為確保管線長期運作安全，已引進國際長途管線維運規範、建立管線管理架構，並督促業者建立安全、守法與自主管理的能力。

高市經發局發布新聞稿表示，已於民國104年成立管線安全辦公室，24小時由專人負責全市工業管線事故通報與監控作業。若接獲工業管線事故通報，立即前往現場，並與高市府相關單位建立橫向通報機制，協助處置不明異味通報，確保全面監控及削減既有工業管線災害。

此外，除了每年稽查業者是否依維運計畫管理管線，並舉辦沙盤推演、教育訓練及不定期無預警演練測試，高雄市政府也持續精進管理工作，導入緊急應變支援系統等，以先進技術與智慧化管理確保工業管線運作安全。

另外，經發局104年也建置既有工業管線圖資查詢系統，提供全市完整工業管線分佈及類型。經發局表示，將在確保民眾生命財產安全的前提下，強化對業者管線管理外，並逐步推動減少經市區道路工業管線作業。

為提升市民對工業管線危安意識，經發局107年起辦理教育宣導與疏散避難演練，希望減輕災害造成的危害，並讓市民更瞭解，市府及管線業者為落實管理所建立的安全機制。

高市府強調，未來將持續協助石化業者推動產業高值化，帶領產業朝向低污染、減廢、高效率與高附加價值循環經濟發展，並落實各項管理查核工作，建立管線監理及緊急應變機制。

事故 高雄市 氣爆

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