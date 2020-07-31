義大醫院啟動「離島中的離島」義診 照護澎湖居民

澎湖縣有90座島嶼，只有19座有人居住，偏遠離島居民仰賴衛生室提供醫療照護。高雄義大醫院表示，醫療團隊巡迴澎湖義診多年，7月底已針對白沙鄉員貝村與大倉村、西嶼鄉小門村、馬公市興仁里等偏遠小島進行義診，8月、9月還會辦理大小規模義診，持續投入離島醫療照護。

義大醫院7月25日起啟動「離島中的離島」三天義診活動，由義大醫療集團策略長蔡易廷率12名醫護人員，陸續前往白沙鄉員貝村與大倉村、西嶼鄉小門村、馬公市興仁里等地辦理小規模義診，考量部分居民行動不便，醫護團隊主動走入社區。

義大醫院團隊指出，義診的服務項目包括一般內科、腎臟科、中醫針傷科、心臟內科等專科服務，另有血壓測量、血糖檢測與腹部超音波檢查，現場也有藥師提供用藥諮詢，教導居民用藥安全知識，感謝澎湖縣醫師公會理事長張維仁共襄盛舉。

受地理環境影響，澎湖縣的醫療資源集中在馬公本島，二、三級離島醫療不足，且因青壯人口外流嚴重，多半是老年人留在離島。義大醫院表示，8月與9月會繼續義診，持續投入離島醫療照護。