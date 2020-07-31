快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府國際暨傳播事務處長兼任發言人黃建嘉7月中旬向潘孟安請辭，潘孟安昨不捨又祝福批准辭呈。記者劉星君／攝影
屏東縣政府國際暨傳播事務處長兼任發言人黃建嘉7月中旬向潘孟安請辭，潘孟安昨不捨又祝福批准辭呈。記者劉星君／攝影

屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘孟安競選縣長、到擔任縣長，黃建嘉擔任發言人角色，縣府去年舉辦2019台灣燈會，黃也是重要推手。潘孟安前晚跟黃建嘉長談後，潘昨天批准黃的辭呈，屏東縣府國際傳播暨事務處長將由研考處長鄞鳳蘭接任。

黃建嘉辭職，縣府團隊也作人事異動安排，國際傳播暨事務處長兼任發言人由研考處長鄞鳳蘭接任、研考處長由農業處長黃國榮接任。農業處副處長鄭永裕陞任農業處長。今年7月中旬，民政處長鄭文華、勞動處長林德輝請辭，民政處長由縣府市長室主任徐富揆接任，勞動處長由學者黃鼎倫接任。民政處長徐富揆人事令已在7月16日生效，其他人事令在8月1日生效。

黃建嘉今年7月中旬向縣長提出辭呈，當時縣府正舉辦全中運，潘孟安前晚跟黃建嘉長談後，雖然很不捨，但仍給予祝福。

屏東縣政府農業處長黃國榮接任研考處長。記者劉星君／攝影
屏東縣政府農業處長黃國榮接任研考處長。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東縣政府 台灣燈會

延伸閱讀

「台灣永遠阿輝伯」 潘孟安：民主改革最重要推動者

打通交通動脈 屏市瑞光路延伸通車

影／屏東市瑞光路延伸通車 串連四大省道

全中運驕仔娃娃詢問度高網友問哪裡買 潘孟安：非賣品

相關新聞

恆基新建醫療大樓邊建邊募 喜迎上梁憂仍有3千萬缺口

105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式；院長陳志成表示...

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區...

屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭

屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘...

金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力...

連江第一波安心補助已用60% 旅宿業者數量不減反增

受新冠肺炎疫情影響無法出國，國旅目前正夯，連江縣政府交通旅遊局統計，目前第一波安心旅遊補助經費已用約60%，依照重要規定...

金門計畫申請第2波安心旅遊補助 連江未達申請標準

連江縣安心旅遊補助使用率目前未達80%，尚未申請第2階段補助；金門則已使用75%，已計畫提出第2階段申請。

「只想問倒市政團隊跟作秀」 罷捷團體公開罷免理由

主張罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送至中選會審查，大批支持者聚集中選會門口...

演藝廳化身留聲機 陳昇、王若琳玩唱經典注入九月屏東

九月屏東，特別老派！屏東演藝廳9月12、13日以「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」帶來黑膠音樂系列活動，2天的音樂活動連結...

影／「鳳山清捷隊」今送罷免理由書 黃捷：不受影響

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有市民發起高市議員黃捷罷免案，罷婕團體「鳳山清捷隊」今日宣稱，今早已送交提議人名冊與理由書前往...

高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團...

新科議長其人其事／曾麗燕被稱「阿姑」 人和強輩分夠

高雄市新科議長曾麗燕現年67歲，連任4屆市議員，她丈夫是前立委林宏宗，曾麗燕因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱為「阿姑」...

高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設...

熱門新聞

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。