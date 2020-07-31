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屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭
屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘孟安競選縣長、到擔任縣長，黃建嘉擔任發言人角色，縣府去年舉辦2019台灣燈會，黃也是重要推手。潘孟安前晚跟黃建嘉長談後，潘昨天批准黃的辭呈，屏東縣府國際傳播暨事務處長將由研考處長鄞鳳蘭接任。
黃建嘉辭職，縣府團隊也作人事異動安排，國際傳播暨事務處長兼任發言人由研考處長鄞鳳蘭接任、研考處長由農業處長黃國榮接任。農業處副處長鄭永裕陞任農業處長。今年7月中旬，民政處長鄭文華、勞動處長林德輝請辭，民政處長由縣府市長室主任徐富揆接任，勞動處長由學者黃鼎倫接任。民政處長徐富揆人事令已在7月16日生效，其他人事令在8月1日生效。
黃建嘉今年7月中旬向縣長提出辭呈，當時縣府正舉辦全中運，潘孟安前晚跟黃建嘉長談後，雖然很不捨，但仍給予祝福。
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