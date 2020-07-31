快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天公布3起死亡水獺的驗屍報告，圖為5月16日金沙西園路水獺死亡個體。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供
金門縣府今天公布3起死亡水獺的驗屍報告，圖為5月16日金沙西園路水獺死亡個體。圖／金門縣野生動物救援暨保育協會提供

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力撞擊跡象，但與過往車輛撞擊導致粉碎性骨折顯有不同，應非路殺所致，但是否因其他動物追咬與水獺互相攻擊或其他原因造成仍無法確認，相關資料將提供其他單位或專家學者再行研究。

文水成表示，縣府在今年3月下旬、4月中旬及5月中旬，接獲3起死亡水獺通報，遺體透過金門縣野生動物救援暨保育協會初步檢驗後，移請農委會林務局轉送農委會家畜衛生試驗所進行病理解剖，今年上半年死亡的歐亞水獺均為成年雄性個體；第一例在浦邊農塘發現，外表無明顯外傷，但胸腔有破裂出血與淋巴液滲入現象，研判該水獺因不明外力導致胸腔積液造成死亡。

此外，第二例在古崗湖內發現的死亡水獺，身體、四肢及腳掌同樣無明顯外傷，X光檢驗也沒有發現骨折，解剖檢驗發現呼吸道沒有吸入或吞入液體，無溺水特徵，僅腋窩及鄰近區域之皮下、肌肉出血，研判受不明外力造成死亡後再落入湖中，從牙齒狀況推斷為青壯年個體；第三例則是在西園道路上發現，也無明顯外傷，經解剖檢驗發現頭部皮下出血及顴骨骨折、心臟病變、肺出血及水腫等情形，研判這隻水獺可能因外力或其他因素造成腦部受傷及肺水腫死亡。

文水成說明，過往發現的死亡歐亞水獺，會在金門進行初步的檢查與採樣後，隨即交由臺北市立動物園協助解剖，今年起配合農委會林務局的計畫改由農委會家畜衛生試驗所處理，除基本的解剖外亦增加各種疫病、毒性殘留等檢驗項目。

今年3例水獺死亡案件，死亡原因均與不明外力衝擊有關，但除第三例於道路上發現且有顴骨局部骨折外，並無以往道路車輛撞擊(路殺)常見的粉碎性骨折情況，且屍體發現地點亦非主要幹道等車流量大、易發生水獺路殺事件處，是否因其他動物追咬、歐亞水獺領域競爭互相攻擊或其他原因造成仍無法確認，相關資料將提供其他單位或專家學者再行研究。疾病與毒物分析除腺病毒感染外，未感染野生動物的常見疫病，胃內食物亦無農藥殘留跡象，顯示目前金門地區的水獺棲地品質仍相對安全。

金門縣府今天公布3月21日，在沙美浦邊農塘發現的死亡水獺驗屍報告。圖／金門縣政府提供
金門縣府今天公布3月21日，在沙美浦邊農塘發現的死亡水獺驗屍報告。圖／金門縣政府提供

骨折 農委會 金門

延伸閱讀

金門第八代廉政風獅爺公仔出爐 水獺與鱟成亮點

牛結節疹疫苗 金門首日施打1798頭

牛結節疹疫苗今開始施打 1周內緊急注射5千頭金門牛隻

金門1+1振興券將發放 縣府今進行演練盼民眾領取順利

相關新聞

恆基新建醫療大樓邊建邊募 喜迎上梁憂仍有3千萬缺口

105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式；院長陳志成表示...

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區...

屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭

屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘...

金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力...

連江第一波安心補助已用60% 旅宿業者數量不減反增

受新冠肺炎疫情影響無法出國，國旅目前正夯，連江縣政府交通旅遊局統計，目前第一波安心旅遊補助經費已用約60%，依照重要規定...

金門計畫申請第2波安心旅遊補助 連江未達申請標準

連江縣安心旅遊補助使用率目前未達80%，尚未申請第2階段補助；金門則已使用75%，已計畫提出第2階段申請。

「只想問倒市政團隊跟作秀」 罷捷團體公開罷免理由

主張罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送至中選會審查，大批支持者聚集中選會門口...

演藝廳化身留聲機 陳昇、王若琳玩唱經典注入九月屏東

九月屏東，特別老派！屏東演藝廳9月12、13日以「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」帶來黑膠音樂系列活動，2天的音樂活動連結...

影／「鳳山清捷隊」今送罷免理由書 黃捷：不受影響

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有市民發起高市議員黃捷罷免案，罷婕團體「鳳山清捷隊」今日宣稱，今早已送交提議人名冊與理由書前往...

高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團...

新科議長其人其事／曾麗燕被稱「阿姑」 人和強輩分夠

高雄市新科議長曾麗燕現年67歲，連任4屆市議員，她丈夫是前立委林宏宗，曾麗燕因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱為「阿姑」...

高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設...

熱門新聞

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。