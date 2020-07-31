金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力撞擊跡象，但與過往車輛撞擊導致粉碎性骨折顯有不同，應非路殺所致，但是否因其他動物追咬與水獺互相攻擊或其他原因造成仍無法確認，相關資料將提供其他單位或專家學者再行研究。

文水成表示，縣府在今年3月下旬、4月中旬及5月中旬，接獲3起死亡水獺通報，遺體透過金門縣野生動物救援暨保育協會初步檢驗後，移請農委會林務局轉送農委會家畜衛生試驗所進行病理解剖，今年上半年死亡的歐亞水獺均為成年雄性個體；第一例在浦邊農塘發現，外表無明顯外傷，但胸腔有破裂出血與淋巴液滲入現象，研判該水獺因不明外力導致胸腔積液造成死亡。

此外，第二例在古崗湖內發現的死亡水獺，身體、四肢及腳掌同樣無明顯外傷，X光檢驗也沒有發現骨折，解剖檢驗發現呼吸道沒有吸入或吞入液體，無溺水特徵，僅腋窩及鄰近區域之皮下、肌肉出血，研判受不明外力造成死亡後再落入湖中，從牙齒狀況推斷為青壯年個體；第三例則是在西園道路上發現，也無明顯外傷，經解剖檢驗發現頭部皮下出血及顴骨骨折、心臟病變、肺出血及水腫等情形，研判這隻水獺可能因外力或其他因素造成腦部受傷及肺水腫死亡。

文水成說明，過往發現的死亡歐亞水獺，會在金門進行初步的檢查與採樣後，隨即交由臺北市立動物園協助解剖，今年起配合農委會林務局的計畫改由農委會家畜衛生試驗所處理，除基本的解剖外亦增加各種疫病、毒性殘留等檢驗項目。