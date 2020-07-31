連江第一波安心補助已用60% 旅宿業者數量不減反增

受新冠肺炎疫情影響無法出國，國旅目前正夯，連江縣政府交通旅遊局統計，目前第一波安心旅遊補助經費已用約60%，依照重要規定要使用80%以上才可申請第二波補助經費。

連江縣交通旅遊局表示，截至今日統計，目前最新合法旅宿家數包含旅館4家、民宿192家，總計有178家業者參加安心旅遊，參加率90.82%。按照交通部觀光局規定，第一波經費使用80%，才可以申請第二波經費，目前尚未申請第二波補助。

交旅局表示，第一波補助已經到位，業者也陸續核銷中，因為國內疫情緩和後，5月份國旅陸續回溫，目前連江縣尚無因虧損而至停業情形，反而家數持續新增中。