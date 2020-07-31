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金門計畫申請第2波安心旅遊補助 連江未達申請標準

聯合報 / 記者江婉儀蔡家蓁／連線即時報導

連江縣安心旅遊補助使用率目前未達80%，尚未申請第2階段補助；金門則已使用75%，已計畫提出第2階段申請。

金門縣府表示，安心旅遊金門首波獲補助4千萬元，截至今天只剩4分之1，下月初應該就會用完，已準備申請下一波4千萬元補助。

連江縣合法旅宿有旅館4家、民宿192家，交通旅遊局統計其中有178家業者參加安心旅遊，占90.82%。依交通部觀光局規定第1波經費使用80%才可以申請第2波經費，目前尚未達到申請下一波經費標準。

交旅局表示，第一波補助已到位，業者也陸續核銷，國內疫情緩和，5月國旅陸續回溫，目前尚無因虧損停業情形，反而家數持續新增中。外縣市有業者因為疫情影響導致虧損停業，但連江縣以民宿為主，房間數相對較少，直轄市或以旅館為主縣市，一家旅館動輒上百間房間數，申請補助的使用速度相對會比較快。

金門 疫情 民宿

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