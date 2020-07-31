恆基新建醫療大樓邊建邊募 喜迎上梁憂仍有3千萬缺口

105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式；院長陳志成表示，之前受疫情影響營運呈現負數、愛心捐款大減，隨著國內疫情趨緩，財務一度面臨左支右絀的窘況出現轉機，目前新醫療大樓工程進度超前，但仍有3000萬元缺口，籲請各界獻愛心，能按原定時程在明年7月落成啟用。

院方表示，醫院有包括28名醫師在內的300多位員工，年初受疫情影響，2至5月的門診量變少，不僅營運收入下滑，愛心捐款也減少，頭痛的是，新醫療大樓的工程進度超前，尚有3000多萬元缺口，但前幾個月營運都是負數，現金存款越來越少，財務面臨左支右絀，先凍結人事和暫停非緊急支出，院長也主動帶頭減薪，還好疫情趨緩後大解封，營運收入和愛心捐款開始回升。

疫情發燒期間進出醫院有嚴格管制，導致門診量下降，根據衛福部的紓困方案之一，自1月15日起連續3個月醫務收入或執行業務所得總額，較前1年同期減少三成以上，可申請包含員工薪資貸款和短期週轉金貸款，但恆基未達三成，只享有水電費減免30%，助益有限，造成財務吃緊還是邊建邊募的新大樓工程款，還好在疫情趨緩後出現轉機，完工日期要視募款狀況而定。

院長陳志成說，新大樓開工後，不僅設加護病房、開啟到宅沐浴車服務、鵝鑾鼻日照暨樂活中心啟用，還延攬牙科、急診、職業醫學科、小兒科與外科等醫師及護理人員加入團隊，並引進移動式X光機與更新電腦斷層掃描儀器，完工後為病床數增加，為提升整體醫療能量，人力還要再增，但醫療人力不足一直偏鄉醫院難克服的老問題，「新大樓完工後，將是另個挑戰的開始」。