快訊

陳唐山為SOGO仗義執言十幾年 今因收賄遭到搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

恆基新建醫療大樓邊建邊募 喜迎上梁憂仍有3千萬缺口

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式，但仍有3000萬元缺口。記者潘欣中／攝影
105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式，但仍有3000萬元缺口。記者潘欣中／攝影

105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式；院長陳志成表示，之前受疫情影響營運呈現負數、愛心捐款大減，隨著國內疫情趨緩，財務一度面臨左支右絀的窘況出現轉機，目前新醫療大樓工程進度超前，但仍有3000萬元缺口，籲請各界獻愛心，能按原定時程在明年7月落成啟用。

院方表示，醫院有包括28名醫師在內的300多位員工，年初受疫情影響，2至5月的門診量變少，不僅營運收入下滑，愛心捐款也減少，頭痛的是，新醫療大樓的工程進度超前，尚有3000多萬元缺口，但前幾個月營運都是負數，現金存款越來越少，財務面臨左支右絀，先凍結人事和暫停非緊急支出，院長也主動帶頭減薪，還好疫情趨緩後大解封，營運收入和愛心捐款開始回升。

疫情發燒期間進出醫院有嚴格管制，導致門診量下降，根據衛福部的紓困方案之一，自1月15日起連續3個月醫務收入或執行業務所得總額，較前1年同期減少三成以上，可申請包含員工薪資貸款和短期週轉金貸款，但恆基未達三成，只享有水電費減免30%，助益有限，造成財務吃緊還是邊建邊募的新大樓工程款，還好在疫情趨緩後出現轉機，完工日期要視募款狀況而定。

院長陳志成說，新大樓開工後，不僅設加護病房、開啟到宅沐浴車服務、鵝鑾鼻日照暨樂活中心啟用，還延攬牙科、急診、職業醫學科、小兒科與外科等醫師及護理人員加入團隊，並引進移動式X光機與更新電腦斷層掃描儀器，完工後為病床數增加，為提升整體醫療能量，人力還要再增，但醫療人力不足一直偏鄉醫院難克服的老問題，「新大樓完工後，將是另個挑戰的開始」。

疫情 愛心 捐款

延伸閱讀

尼泊爾逐步解封 重開喜瑪拉雅山登山活動

世衛：各國旅遊應漸解封 緊急必要旅行優先

三星攻印度 搶復甦商機

莫迪將出席羅摩神廟奠基 祭司及警察15人染疫

相關新聞

恆基新建醫療大樓邊建邊募 喜迎上梁憂仍有3千萬缺口

105年受莫蘭蒂颱風重創的屏東恆春基督教醫院，總經費2億元的新醫療大樓去年10月開工後，今天舉行上梁儀式；院長陳志成表示...

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區...

屏縣府小內閣異動 潘孟安愛將黃建嘉提辭呈長談後准辭

屏東縣政府國際暨傳播事務處長黃建嘉今年7月中旬以生涯規畫為由向縣長潘孟安請辭，黃建嘉從潘孟安擔任立委時，一路在潘身旁，潘...

金門縣公布今年3例死亡水獺檢驗報告 籲關注水獺議題

金門今年傳出3起水獺死亡的事件，縣府建設處今天公布3起死亡水獺的檢驗報告，縣府建設處長文水成表示，死亡的水獺都有受到外力...

連江第一波安心補助已用60% 旅宿業者數量不減反增

受新冠肺炎疫情影響無法出國，國旅目前正夯，連江縣政府交通旅遊局統計，目前第一波安心旅遊補助經費已用約60%，依照重要規定...

金門計畫申請第2波安心旅遊補助 連江未達申請標準

連江縣安心旅遊補助使用率目前未達80%，尚未申請第2階段補助；金門則已使用75%，已計畫提出第2階段申請。

「只想問倒市政團隊跟作秀」 罷捷團體公開罷免理由

主張罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送至中選會審查，大批支持者聚集中選會門口...

演藝廳化身留聲機 陳昇、王若琳玩唱經典注入九月屏東

九月屏東，特別老派！屏東演藝廳9月12、13日以「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」帶來黑膠音樂系列活動，2天的音樂活動連結...

影／「鳳山清捷隊」今送罷免理由書 黃捷：不受影響

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有市民發起高市議員黃捷罷免案，罷婕團體「鳳山清捷隊」今日宣稱，今早已送交提議人名冊與理由書前往...

高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團...

新科議長其人其事／曾麗燕被稱「阿姑」 人和強輩分夠

高雄市新科議長曾麗燕現年67歲，連任4屆市議員，她丈夫是前立委林宏宗，曾麗燕因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱為「阿姑」...

高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設...

熱門新聞

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。