「只想問倒市政團隊跟作秀」 罷捷團體公開罷免理由

主張罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送至中選會審查，大批支持者聚集中選會門口，高喊要中選會公平公正審查；提案領銜人表示，黃捷從未關注過鳳山市民的民生疾苦，只想問倒市政團隊跟作秀，最經典的作秀方式就是翻白眼，根本是以「白目議員」之名聞名全國。

「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送到中選會審查，現場有上百名支持者聚集，手舉標語、高喊「鳳山清捷、謊姐終結」等口號。