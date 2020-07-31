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「只想問倒市政團隊跟作秀」 罷捷團體公開罷免理由
主張罷免高雄市議員黃捷的團體「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送至中選會審查，大批支持者聚集中選會門口，高喊要中選會公平公正審查；提案領銜人表示，黃捷從未關注過鳳山市民的民生疾苦，只想問倒市政團隊跟作秀，最經典的作秀方式就是翻白眼，根本是以「白目議員」之名聞名全國。
「鳳山清捷隊」今天將3千份第一階段連署書及罷免理由書送到中選會審查，現場有上百名支持者聚集，手舉標語、高喊「鳳山清捷、謊姐終結」等口號。
領銜人劉辰芳現場宣讀罷免黃捷的五大理由，包括問政未盡議員之責任、問政扭曲事實，罔顧民意、行事風格兩套標準，沒有是非對錯、做人不厚道，沒有禮義廉恥，以及違反介入港暴進行物資募集，更嚴重態度雙重標準。
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