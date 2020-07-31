演藝廳化身留聲機 陳昇、王若琳玩唱經典注入九月屏東

九月屏東，特別老派！屏東演藝廳9月12、13日以「阿緱時代曲─與黑膠相遇的瞬間」帶來黑膠音樂系列活動，2天的音樂活動連結古今經典，邀請入圍今年金曲獎女歌手王若琳、陳昇與新寶島康樂隊等行家們談唱不同時代的好音樂。音樂會8月8日全面啟售，屏東藝遊卡會員可提前於8月3日至7日以75折優先購票。

縣政府文化處指出，為持續音樂屏東品牌，培養不同類型的藝文欣賞人口，屏東演藝廳今年首度推出黑膠音樂系列活動，讓音樂廳化身為一座巨大留聲機，將記憶深處的老旋律全新演繹，往後每年都會規劃以經典流行音樂為主題的系列活動，讓民眾能欣賞到多元豐富的音樂節目。

第一場音樂會由甫入圍金曲獎女歌手的百變歌姬─王若琳，攜手爵士音樂家魏廣晧、中山大學音樂系等演奏家們帶來復刻自選曲目，演唱包括鄧麗君、美黛、美空雲雀等絕世美聲，以及爵士經典，帶領民眾進入時空隧道，重現當代年華；

第二場音樂會則是由寶島歌王─陳昇與新寶島康樂隊與民眾一起唱和，以最有台灣記憶和溫度的老派經典，哼唱生活的情調。

除黑膠音樂會暖心演唱，音樂頑童馬念先、資深樂評馬世芳分別擔任兩日音樂講座的領隊，在周末午後和大家一起搭乘音樂時光機，重回那個聽音樂不太方便但卻燦爛的好時光；講座結束後，還可以逛逛在屏東演藝廳的廣場市集，「黑膠青年來趕集」準備許多特色攤位，邀術家請民眾一起來挖寶。