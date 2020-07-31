探索夢號首航金門 旅客類出國碼頭好熱鬧

「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航金門，旅客手持明信片供海關蓋上專屬戮章，直呼好有出國的感覺；這也是2月暫停小三通以來，水頭碼頭久違的熱鬧景象。

探索夢號自基隆啟航，1000多名遊客結束昨天澎湖之旅後昨晚駛離澎湖，今天上午抵達金門。親自體驗跳島行的金門縣長楊鎮浯趕搭第一班接駁船到水頭碼頭迎接旅客，舞獅、公揹婆等金門傳統陣頭也早早在碼頭等候迎賓。

旅客步下船梯時難掩興奮，紛紛拿著手機自拍，碼頭出現半年以來難得一見的人氣，現場熱鬧滾滾。

楊鎮浯表示，經過上半年武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）的疫情，下半年全力振興經濟，台灣是全球第一個恢復郵輪旅遊的地方，非常歡迎郵輪載來上千旅客到金門，這是新的旅遊型態及體驗，為金門衝刺的旅遊帶來客群。

他預估可為金門帶來1000萬人次遊客，創造龐大的觀光產值。

楊鎮浯指出，他了解邊境管制還有一套很長的路要走，但期盼能在疫情可控且配套無虞下，考量人道及學生就學需求，讓金門試辦通航。

探索夢號郵輪噸位達7.5萬餘噸，到各島都是採取小船接駁方式上島，楊鎮浯表示，不同於澎湖、馬祖用小艇接駁，每次僅容納80人，金門特別商請執行小三通往返的高速交通船協助載運旅客，把配套做到最好。

金門縣政府觀光處說明，以小三通交通船接駁遊客，一趟可載運約300人左右，航程只要8分鐘，僅需4趟次就載送完成，比用小船接駁大幅減短17分鐘，遊客大大喊讚。

接駁船停靠水頭碼頭，遊客上岸後，經由小三通通關大樓「入境」，縣府贈送精美明信片，旅客手持明信片供海關人員在證照查驗處蓋上專屬戳章，體驗「類出國」，因疫情而「悶」壞的民眾，直說好有出國度假的感覺。

特別的是，碼頭引橋廊道新設3D彩繪金門意象，令旅客驚艷；免稅店、觀光特產協會組成的熱鬧市集，也吸引旅客目光。

下船後，有人自由行，也有人參加各式團體遊程。馮姓旅客說，疫情真的讓人悶壞了，郵輪很舒適，雖然來過金門多次，但每次都有不一樣感覺，相信這次也會有新發現。

探索夢號今天下錨在翟山外海，吸引很多縣民到塔山觀賞、拍照。遊客下船後，分頭展開自由行或是參加郵輪安排的各式行程。郵輪預定傍晚6時啟航往馬祖，離港前，在水頭通關大樓還會有蜈蚣座體驗，讓造訪金門的小朋友體驗金門獨特教陣頭習俗。