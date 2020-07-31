快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
近千名國內外遊客造訪金門，大家在通關大樓輪流跟吉祥物「阿特」合影留念。記者蔡家蓁／攝影
近千名國內外遊客造訪金門，大家在通關大樓輪流跟吉祥物「阿特」合影留念。記者蔡家蓁／攝影

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區觀光業者總動員，特別安排了舞獅、公揹婆等表演熱鬧迎賓，讓遊客也相當開心，這是自今年2月10日受新冠肺炎疫情影響暫停小三通以來，水頭碼頭久違的熱鬧景象。

「歡迎光臨金門！」今天上午水頭碼頭鑼鼓喧天、人聲鼎沸，原來是星夢郵輪「探索夢號」金馬澎離島跳島遊，抵達金門，為了讓遊客可以快速踏上金門島上觀光，縣府此次首創小三通客船接駁旅客，大幅縮短接駁時間與提升旅客的舒適度，1趟次可載運300人，航程僅需8分鐘，只要4趟次就載送完成，比其他離島的小船接駁方式，大幅減短17分鐘。

有旅客表示，小船接駁沒有空調設備，在這種30多度左右的高溫下，十分悶熱，不過由於小三通交通船本身就是客船，擁有冷氣設備，在接駁登島的途中十分舒適，有旅客就給了接駁船五顆星的好評價。

縣府觀光處長丁健剛表示， 探索夢號從今日起到10月13日止，將共有12趟次開往金門，預計至少帶來1萬人次遊客，觀光處表示，縣府除了準備熱鬧傳統陣頭「公揹婆」來迎賓，也在碼頭引橋廊道新設3D彩繪金門意象。旅客通關時還會經過免稅店、觀光特產協會所組成的熱鬧市集，除了團體遊會到各景點遊玩，此外還有很多自由行的遊客，預計將帶來龐大的觀光產值。

為了讓遊客有「類出國」的體驗，縣府還提供旅客金門插畫明信片代替護照，讓旅客在通過海關查驗關口時，由海關查驗人員親自在明信片上蓋上「入境」郵戳章；離開金門時也會在蓋上「出境」戳章，讓大家更有出國的氛圍。

金門縣長楊鎮浯表示，台灣是全球第一個讓郵輪恢復行駛的國家，郵輪公司也非常積極配合離島的行程。平均每一趟次可以帶來將近千名旅客來金，由於這是一個新形態的旅遊體驗，縣府也積極全力衝刺，盼迎來更多客群。

郵輪業者表示，「探索夢號」由德國承建商建造，排水量7萬5338噸，長度268公尺，寬度32公尺，甲板層數13層，客房數量928間，載客量2800人。本航次是金馬澎5日遊，一次暢遊三離島，這艘龐然大物今天上午7:30下錨在翟山外海，吸引很多民眾到塔山觀賞、拍照。

此次岸上遊程，也帶遊客參觀了包括翟山坑道、水頭聚落、莒光樓、清鎮總兵署、邱良功母節孝坊、獅山砲陣地、陳景蘭洋樓等，兼具歷史名勝、閩南文化、知名觀光景點，以及購物樂趣，讓旅客悠閒領略金門之美。

國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，圖為遊客造訪莒光樓，讓該處又恢復人氣。記者蔡家蓁／攝影
國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，圖為遊客造訪莒光樓，讓該處又恢復人氣。記者蔡家蓁／攝影
近千名國內外遊客造訪金門，縣府特別安排了舞獅、公揹婆等表演熱鬧迎賓，遊客也開心的揮手致意。記者蔡家蓁／攝影
近千名國內外遊客造訪金門，縣府特別安排了舞獅、公揹婆等表演熱鬧迎賓，遊客也開心的揮手致意。記者蔡家蓁／攝影
為了讓遊客有「類出國」的體驗，縣府還提供旅客金門插畫明信片代替護照，讓旅客在通過海關查驗關口時，由海關查驗人員親自在明信片上蓋上「入境」郵戳章，遊客開心的拍照。記者蔡家蓁／攝影
為了讓遊客有「類出國」的體驗，縣府還提供旅客金門插畫明信片代替護照，讓旅客在通過海關查驗關口時，由海關查驗人員親自在明信片上蓋上「入境」郵戳章，遊客開心的拍照。記者蔡家蓁／攝影
全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，金門縣長楊鎮浯（左一）也在岸邊歡迎遊客。記者蔡家蓁／攝影
全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，金門縣長楊鎮浯（左一）也在岸邊歡迎遊客。記者蔡家蓁／攝影

金門 郵輪

延伸閱讀

好熱！金門39.1度、桃園38.2度！ 11縣市飆高溫

思念故土 金門「落番」回鄉蓋洋樓

金門縣定古蹟／金僑捐祖厝 吳心泉宅修繕竣工 盼成景點

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

相關新聞

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區...

影／「鳳山清捷隊」今送罷免理由書 黃捷：不受影響

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有市民發起高市議員黃捷罷免案，罷婕團體「鳳山清捷隊」今日宣稱，今早已送交提議人名冊與理由書前往...

高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團...

新科議長其人其事／曾麗燕被稱「阿姑」 人和強輩分夠

高雄市新科議長曾麗燕現年67歲，連任4屆市議員，她丈夫是前立委林宏宗，曾麗燕因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱為「阿姑」...

高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設...

救國團「重回南橫輕健行」 暌違10年重新出發

「越過那一座山尋心中多年期盼，從此已不會再遺憾，越過那一座山回首呼喚我的同伴，迎向那陽光的燦爛」，這首救國團「南橫健行隊...

高雄市議會上午補選議長可以亮票 藍綠一早各就位

高雄市議會今天上午9時20分起補選議長，議員總數65人，圈選完選票的議員可以亮票。國民黨團32人，推出曾麗燕參選；民進黨...

高市議長今補選 藍綠祭甲動黨紀

高雄市議會今天補選議長，國民黨團、民進黨團都祭甲動和黨紀。無黨團結聯盟決定支持國民黨候選人曾麗燕，曾麗燕表示有勝選信心；...

搭三倍券列車 高市推河海觀光

高雄市觀光局為刺激高市觀光產業，搶搭三倍券列車，「愛河水漾嘉年華」與旅行社合作推出愛河流域專屬遊程；行銷旗津觀光時還與當...

「屏東本事」再升級 專訪林宥嘉

地方刊物再升級！屏東縣政府刊物「屏東本事」夏季號打破地方文化誌不曾有過的高規格，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面...

高雄氣爆風險還在 民團籲新市長面對

高雄氣爆今天滿6周年，地球公民基金會、大社環境守護聯盟與金煙囪文化協進會，昨舉行「氣爆風險還在，新市長必須面對」記者會。...

「屏東本事」夏季號封面人物邀林宥嘉分享親子共讀

地方刊物再升級！屏東縣政府刊物「屏東本事」夏季號打破地方文化誌不曾有過的高規格，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面...

熱門新聞

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基福公路假日車潮多暖暖塞車苦 前端2公里1億元改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。