探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區觀光業者總動員，特別安排了舞獅、公揹婆等表演熱鬧迎賓，讓遊客也相當開心，這是自今年2月10日受新冠肺炎疫情影響暫停小三通以來，水頭碼頭久違的熱鬧景象。

「歡迎光臨金門！」今天上午水頭碼頭鑼鼓喧天、人聲鼎沸，原來是星夢郵輪「探索夢號」金馬澎離島跳島遊，抵達金門，為了讓遊客可以快速踏上金門島上觀光，縣府此次首創小三通客船接駁旅客，大幅縮短接駁時間與提升旅客的舒適度，1趟次可載運300人，航程僅需8分鐘，只要4趟次就載送完成，比其他離島的小船接駁方式，大幅減短17分鐘。

有旅客表示，小船接駁沒有空調設備，在這種30多度左右的高溫下，十分悶熱，不過由於小三通交通船本身就是客船，擁有冷氣設備，在接駁登島的途中十分舒適，有旅客就給了接駁船五顆星的好評價。

縣府觀光處長丁健剛表示， 探索夢號從今日起到10月13日止，將共有12趟次開往金門，預計至少帶來1萬人次遊客，觀光處表示，縣府除了準備熱鬧傳統陣頭「公揹婆」來迎賓，也在碼頭引橋廊道新設3D彩繪金門意象。旅客通關時還會經過免稅店、觀光特產協會所組成的熱鬧市集，除了團體遊會到各景點遊玩，此外還有很多自由行的遊客，預計將帶來龐大的觀光產值。

為了讓遊客有「類出國」的體驗，縣府還提供旅客金門插畫明信片代替護照，讓旅客在通過海關查驗關口時，由海關查驗人員親自在明信片上蓋上「入境」郵戳章；離開金門時也會在蓋上「出境」戳章，讓大家更有出國的氛圍。

金門縣長楊鎮浯表示，台灣是全球第一個讓郵輪恢復行駛的國家，郵輪公司也非常積極配合離島的行程。平均每一趟次可以帶來將近千名旅客來金，由於這是一個新形態的旅遊體驗，縣府也積極全力衝刺，盼迎來更多客群。

郵輪業者表示，「探索夢號」由德國承建商建造，排水量7萬5338噸，長度268公尺，寬度32公尺，甲板層數13層，客房數量928間，載客量2800人。本航次是金馬澎5日遊，一次暢遊三離島，這艘龐然大物今天上午7:30下錨在翟山外海，吸引很多民眾到塔山觀賞、拍照。