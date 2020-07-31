國民黨曾麗燕當選高市議長 民進黨團致賀

高雄市議長補選結果出爐，國民黨提名市議員曾麗燕當選。民進黨市議會黨團也恭賀曾麗燕當選議長，期許她讓每名議員都能充分行使議員質詢監督職權，讓高市議會恢復光榮傳統。

議長補選由曾麗燕對決民進黨提名的張勝富，投票於上午10時登場，議會全部65席出席進行投票，結果曾麗燕順利在第一輪投票以35票高出張勝富的27票勝出，時代力量林于凱獲同黨議員黃捷支持獲2票，另有一票為無效票。

高雄市議會隨後舉行曾麗燕的宣誓就職等事宜，民進黨黨團也發布新聞稿恭賀表示，對於高雄市議會議長補選，曾麗燕以35票過半數當選議長，張勝富獲得27票，雖敗猶榮。

民進黨團也期許曾麗燕未來能夠以議會大家長的高度，發揮調和鼎鼐、維持議事順利進行，讓每名議員都能充分行使議員質詢監督市政的職權，讓高雄市議會重新恢復光榮的傳統。

黨團總召韓賜村表示，民進黨黨團充分展現團結一致的戰鬥意志，推派的議長參選人張勝富獲得27票，黨團成員除了黨籍25名議員及台聯議員吳銘賜共26票全數開出外，並獲得無黨籍議員范織欽情義相挺的一票，黨團特別對吳銘賜、范織欽表達感謝之意。

曾麗燕宣誓就職後接受媒體聯訪表示，這次勝選象徵國民黨大團結，上任後當務之急是高雄市長補選，將帶同黨議員全力投入助選行列。國民黨主席江啟臣也來電道賀。