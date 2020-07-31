快訊

李登輝辭世：賡續台灣人使命，不世出的政治家

檢調搜4立委辦查賄 13時45分帶兩箱證物離開立院

國民黨曾麗燕當選高市議長 民進黨團致賀

中央社 / 高雄31日電

高雄市議長補選結果出爐，國民黨提名市議員曾麗燕當選。民進黨市議會黨團也恭賀曾麗燕當選議長，期許她讓每名議員都能充分行使議員質詢監督職權，讓高市議會恢復光榮傳統。

議長補選由曾麗燕對決民進黨提名的張勝富，投票於上午10時登場，議會全部65席出席進行投票，結果曾麗燕順利在第一輪投票以35票高出張勝富的27票勝出，時代力量林于凱獲同黨議員黃捷支持獲2票，另有一票為無效票。

高雄市議會隨後舉行曾麗燕的宣誓就職等事宜，民進黨黨團也發布新聞稿恭賀表示，對於高雄市議會議長補選，曾麗燕以35票過半數當選議長，張勝富獲得27票，雖敗猶榮。

民進黨團也期許曾麗燕未來能夠以議會大家長的高度，發揮調和鼎鼐、維持議事順利進行，讓每名議員都能充分行使議員質詢監督市政的職權，讓高雄市議會重新恢復光榮的傳統。

黨團總召韓賜村表示，民進黨黨團充分展現團結一致的戰鬥意志，推派的議長參選人張勝富獲得27票，黨團成員除了黨籍25名議員及台聯議員吳銘賜共26票全數開出外，並獲得無黨籍議員范織欽情義相挺的一票，黨團特別對吳銘賜、范織欽表達感謝之意。

曾麗燕宣誓就職後接受媒體聯訪表示，這次勝選象徵國民黨大團結，上任後當務之急是高雄市長補選，將帶同黨議員全力投入助選行列。國民黨主席江啟臣也來電道賀。

民進黨 高雄市 投票

延伸閱讀

高市議長補選勝出 國民黨曾麗燕：責任承擔的開始

對新議長 李眉蓁：國民黨要團結 吳益政：議會要改革

議長補選藍軍勝 陳其邁：尊重議會自主

影／拿下高市議長寶座 李乾龍笑開懷：有助市長選情

相關新聞

探索夢號郵輪今抵金門 「偽出國」體驗遊客直呼超有感

全球首艘復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊今天首航到金門，近千名國內外遊客造訪金門，展開半天的跳島旅遊，縣府與地區...

影／「鳳山清捷隊」今送罷免理由書 黃捷：不受影響

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，有市民發起高市議員黃捷罷免案，罷婕團體「鳳山清捷隊」今日宣稱，今早已送交提議人名冊與理由書前往...

高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團...

新科議長其人其事／曾麗燕被稱「阿姑」 人和強輩分夠

高雄市新科議長曾麗燕現年67歲，連任4屆市議員，她丈夫是前立委林宏宗，曾麗燕因輩分夠、為人溫和，被議員同事尊稱為「阿姑」...

高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設...

救國團「重回南橫輕健行」 暌違10年重新出發

「越過那一座山尋心中多年期盼，從此已不會再遺憾，越過那一座山回首呼喚我的同伴，迎向那陽光的燦爛」，這首救國團「南橫健行隊...

高雄市議會上午補選議長可以亮票 藍綠一早各就位

高雄市議會今天上午9時20分起補選議長，議員總數65人，圈選完選票的議員可以亮票。國民黨團32人，推出曾麗燕參選；民進黨...

高市議長今補選 藍綠祭甲動黨紀

高雄市議會今天補選議長，國民黨團、民進黨團都祭甲動和黨紀。無黨團結聯盟決定支持國民黨候選人曾麗燕，曾麗燕表示有勝選信心；...

搭三倍券列車 高市推河海觀光

高雄市觀光局為刺激高市觀光產業，搶搭三倍券列車，「愛河水漾嘉年華」與旅行社合作推出愛河流域專屬遊程；行銷旗津觀光時還與當...

「屏東本事」再升級 專訪林宥嘉

地方刊物再升級！屏東縣政府刊物「屏東本事」夏季號打破地方文化誌不曾有過的高規格，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面...

高雄氣爆風險還在 民團籲新市長面對

高雄氣爆今天滿6周年，地球公民基金會、大社環境守護聯盟與金煙囪文化協進會，昨舉行「氣爆風險還在，新市長必須面對」記者會。...

「屏東本事」夏季號封面人物邀林宥嘉分享親子共讀

地方刊物再升級！屏東縣政府刊物「屏東本事」夏季號打破地方文化誌不曾有過的高規格，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面...

熱門新聞

你領我沒領 彰化縣部分鄉鎮發振興加碼現金掀波瀾

台中議員全家鉛中毒！衛生局查中醫診所化驗藥材

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

遊金門賞上帝調色盤失神車墜湖 恐賠租車公司20萬

荒廢逾20年的欣欣水泥嘉義廠 轉型觀光工廠明天開幕

基福公路假日車潮多暖暖塞車苦 前端2公里1億元改善

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。