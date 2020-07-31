高市議長補選勝出 國民黨曾麗燕：責任承擔的開始

高雄市議長許崑源意外身亡，議會今天舉行議長補選及就職等事宜，國民黨提名4連霸女議員曾麗燕以獲35票當選，她隨後發表就職談話表示，這是責任承擔的開始，會善盡職責。

高雄市議長補選由曾麗燕對決民進黨提名的張勝富。投票於上午10時登場，議會全部65席出席進行第一輪投票。

補選投票上午10時50分結束，曾麗燕順利在第一輪投票以35票勝出張勝富的27票，時代力量議員林于凱則獲同黨議員黃捷支持，獲2票，另有一票為無效票。值得關注的是無黨團結聯盟4票（含親民黨兼民眾黨徵召市長參選人吳益政）都投給曾麗燕。

其中，市議員蔡金晏事後解釋自己的無效票，是「不知什麼原因選票中間被勾破一個大洞」，還是有投給曾麗燕，也尊重可能面臨黨紀處分。

藍綠陣營都祭出甲級動員令，部分議員投票後技術性「亮票」。曾麗燕與張勝富於投票前先禮後兵，先在議事廳握手致意，2人也向同黨議員致意「固票」，會場角力不斷。

這場被視為國民黨主席保衛戰的議長選舉，國民黨秘書長李乾龍一早坐鎮國民黨團督軍，與曾麗燕都表示對選情深具信心。

曾麗燕隨後由高雄地方法院行政庭長楊國祥監誓就職，出任本屆剩餘2年多的任期。曾麗燕有4屆市議員資歷，具有高雄應用科技大學觀光暨餐旅管理研究所碩士學歷，先生是前立委林宏宗。

高雄市議會有66席議員，扣除許崑源剩65席。民進黨團含台聯有加入黨團運作共有26人，張勝富開票結果獲27票，新增的一票是無黨籍的范織欽相挺。

高雄議長補選之後，加上8月15日的市長補選，府會都會有一番新氣象及新人作風；新市長對上女性議長會擦出什麼樣的火花，如果是民進黨或是民眾黨當選市長，面臨「朝小野大」的局面，如何維持良好的府會關係是新市長的課題。

高雄市議會原本有66席，扣除許崑源剩65席，目前國民黨團含1無黨籍議員共32人、民進黨團含台聯有26人、時代力量2人、無黨團結聯盟（含親民黨跨民眾黨吳益政）4人、無黨籍1人。