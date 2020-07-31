高雄市長補選競選活動開始 8/1電視政見會登場

高雄市第三屆市長補選8月15日投票，中選會公告7月31日到8月14日是競選活動期間，明天下午2時30分將舉辦市長補選候選人公辦電視政見發表會，8月5日起禁止發布民調。

中選會及高雄市選委會提醒，公職人員選舉罷免法對於政府機關、選舉人、候選人及媒體都有相關規範，請務必遵守以免觸法。

高市選委會初步統計高雄市投票人數有230萬2016人，確定的統計人數將等各區選舉人名冊公告閱覽查核更正後再確認。

中選會及高雄市選委會說明，競選活動期間，每天活動時間自上午7時起至晚上10時，相關規定包括政府機關不得以機關名義動用政府預算，從事與競選宣傳有關的活動。

另外，媒體及廣播電視事業應以公正公平原則從事選舉議題報導。任何人或政黨印發宣傳品應親自簽名等。政黨及任何人除經直轄市、縣市政府公告指定地點外不得於道路、橋梁等豎立標語或廣告物。

高市選委會表示，民調發布規範自選舉公告發布之日起至投票日10天前，應載明負責調查單位及抽樣方式等；8月5日零時起至投票時間截止前，就不得以任何方式發布民意調查及報導。

至於高市選委會舉辦的公辦電視政見發表會，明天下午2時30分將於高市公用頻道（第3頻道）電視直播，並同步於中選會及高雄市選舉委員會Youtube頻道直播。