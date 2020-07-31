高市議長補選藍虛驚 吳利成二唱名才到蔡金晏選票無效

高雄市議長補選上午10時開始投票，國民黨籍議員吳利成、時代力量議員林于凱第一次唱名時未在場，尤其吳利成未到，引起國民黨團驚心，還好第二次唱名時吳和林到議場。開票結果，國民黨議員蔡金晏投同黨候選人曾麗燕的票被判為無效票，蔡金晏表示是手不小心沾到印泥，染到了選票。

吳利成和副議長陸淑美、立法院前院長王金平同屬高雄白派，在議長補選之局力挺陸淑美，並在國民黨確定提名曾麗燕參選之後，宣布退出國民黨團運作。今天他有簽到，可是第一次唱名領票時，連唱三次都未出現，議場內部分國民黨議員有點緊張。吳利成在全部議員投完票之前進入議場，第二次唱名時領票，最後把票投給曾麗燕。

林于凱日前受訪時即表示會投給自己，第二次唱名領票時他趕到場，果真投給自己一票。