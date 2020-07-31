高雄住宅補貼8/4開辦 40歲以下單身租屋族也可受惠

租屋族注意，高雄市109年度住宅補貼8月4日開辦至8月31日止，今年補貼戶數增加，40歲以下單身族也能申領，且首度放寬設籍限制，符合資格的民眾可把握機會。

高雄市都市發展局表示，今年度住宅補貼包括住宅租金補貼、自購及修繕住宅貸款利息補貼3項，其中租金補貼有放寬年齡等4點變革，補貼的戶數從去年的1萬戶增為1萬6381戶，更放寬40歲以下單身青年，每月最高可補貼2600元，40歲以上單身或非單身族每月最高補貼3200元，均為期1年。

今年也首度放寬設籍限制，戶籍不在高雄，但在高雄租屋的民眾也可申請，且每人每月平均所得標準調到3萬2748元，增加租屋族獲得補貼的機會。

高雄市政府另提供自購住宅貸款利息補貼戶512戶、每戶最高可貸210萬元；修繕住宅貸款利息補貼戶355戶、每戶最高可貸80萬，符合經濟或社會弱勢資格民眾，可享有0.312％優惠利率。

都發局住宅發展處長翁浩建說，今年度有兩次受理時間，第1次自8月4日起至8月31日止，第2次從110年1月18日至2月5日止。民眾可備妥身分證正本、印章、戶籍謄本、郵政儲金簿及申請書到都發局櫃台辦理，也可利用都發局推出的「假日在地服務」就近申辦或在線上申請，網址為http://has.cpami.gov.tw/subsidyOnline。

申請書表8月4日在「高雄住宅補貼網」開放下載，也能到各區公所索取，如有疑問可撥打服務專線07-3368333轉2649~2651，由專人提說明。

●假日在地服務

8月8日在小港區高雄市立空中大學

8月22日在鳳山行政中心

8月29日在楠梓區公所