救國團「重回南橫輕健行」 暌違10年重新出發

「越過那一座山尋心中多年期盼，從此已不會再遺憾，越過那一座山回首呼喚我的同伴，迎向那陽光的燦爛」，這首救國團「南橫健行隊」經典營歌重現，暌違10年，來自全國各地31位夥伴一起上南橫，重溫感動。

參加救國團「重回南橫輕健行」團員，30日上午在救國團巡唱隊帶領下，在台鐵新左營站齊唱「越過那座山」這首經典營歌，救國團南橫健行隊開心啟程，救國團主任葛永光也到高雄，與來自全國各地31位夥伴一起上南橫。

成員洪大哥熱愛旅行，他曾騎車環島，是熱血的不老騎士，年輕時曾參加救國團活動，這次來回味年輕時參加救國團活動記憶及感受南橫之美。

團員中有4位來自高雄的國中生，簡姓女同學說，邀同學一起參加，將這次活動當畢業紀念。

葛永光說，南橫景致優美，橫貫公路山巒疊翠、雲海飄渺，10年前因莫拉克風災後休養生息，今年開始部分通車，許多人躍躍欲試來回味過去參加活動時的感動，救國團責無旁貸，與大家找回當時的感動，也感受大自然的美好。