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高雄市議會上午補選議長可以亮票 藍綠一早各就位

聯合報 / 記者楊濡嘉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會今天上午補選議長，可以亮票。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會今天上午補選議長，可以亮票。記者楊濡嘉／攝影

高雄市議會今天上午9時20分起補選議長，議員總數65人，圈選完選票的議員可以亮票。國民黨團32人，推出曾麗燕參選；民進黨團26人，推出張勝富角逐；無黨團結聯盟4人決議支持曾麗燕，時代力量2人預計投給自己，未加入任何黨團的無黨范織欽曾在綠營主政高雄時任過原民會主委，傾向投給張勝富。

國民黨團力求勝選，昨天黨團先聚餐，今天黨祕書長李乾龍、市黨部主委莊啟旺坐鎮黨團辦公室，黨團也在投票之前先開會確定投票細節。

民進黨團昨天先開會決定今天集體進場，展現團結之氣。

高雄市議會昨天先就投票事宜排練，議會祕書處表示投票之後立即進行新議長宣誓就職儀式。

高雄市議會前議長、國民黨籍許崑源6月6日罷免第三屆市長投票結果確定之後，從住處墜樓身亡，第3次定期大會由副議長陸淑美代理主持，市議會決議今天補選。

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