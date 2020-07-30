高市議長今補選 藍綠祭甲動黨紀

高雄市議會今天補選議長，國民黨團、民進黨團都祭甲動和黨紀。無黨團結聯盟決定支持國民黨候選人曾麗燕，曾麗燕表示有勝選信心；民進黨候選人張勝富要力爭第3勢力支持。但時代力量兩位議員決定投給自己。

無黨聯盟支持 國民黨曾麗燕：有勝選信心

高雄市議會目前有65位議員，國民黨籍31人，黨團因有無黨籍議員陳幸富加入，有32人；民進黨議員25人，因為台聯吳銘賜加入，共26人；無黨團結聯盟4人，包括無黨籍3人和親民黨吳益政；時代力量2人，另有未加入任何黨團的無黨籍議員范織欽。要拿下議長之位，至少須得33票。

國民黨團總召曾俊傑表示，今天黨團祭甲動，相信黨籍議員會團結支持黨提名的曾麗燕，如果有人未出席投票或未投給曾麗燕，可能會遭開除黨籍的黨紀處分。

為了凝聚共識，國民黨團昨天中午聚餐；曾麗燕昨天一早即拜訪部分議員，她表示是為了「更周延」。

具少數關鍵的無黨團結聯盟3位無黨籍議員29日決議支持曾麗燕，正在參選市長補選的吳益政表示今天投票之前會開記者會說明自己的立場。由於吳益政曾是曾麗燕的先生、前立委林宏宗的國會助理，藍營估計可爭取到吳益政這一票。

對於無黨籍團結聯盟的支持，曾麗燕表示非常感謝，也更有信心勝選。

高雄市議長補選，民進黨候選人張勝富全力爭取第三勢力支持。 圖／聯合報系資料照片

但是，民進黨團昨天發新聞稿表示，對於無黨團結聯盟決議要支持曾麗燕，民進黨團尊重，但「決議的理由還是要以事實為依據，否則自欺欺人騙不了市民更騙不了老天爺。」張勝富和黨團總召韓賜村都表示會盡最大努力繼續爭取友黨議員的支持。

民進黨張勝富力爭第3勢力支持 但時力2議員要投給自己

時代力量議員林于凱說，他和同黨的議員黃捷決定投給自己，民進黨方面有向他拉票，他已告知民進黨時力的決定。

吳益政昨天談起議長補選時說，如果國民黨團結，加上無黨團結聯盟的支持，曾麗燕是可以拿下過半票數，萬一國民黨不夠團結，曾麗燕取得多數票，卻未過半，就要進行第二輪投票，到時候變數就大了。

國民黨團昨天仍強調，如果黨籍議員未投票支持曾麗燕，一定請國民黨中央祭開除黨籍的處分。