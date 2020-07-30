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「屏東本事」夏季號封面人物邀林宥嘉分享親子共讀

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供
屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供

地方刊物再升級！屏東縣政府刊物「屏東本事」夏季號打破地方文化誌不曾有過的高規格，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。

文化處指出，以季刊方式發行的「屏東本事」，從去年夏季全新改版，廣獲讀者好評。編輯團隊每一期用不同企劃挖掘有趣或深度題材，從封面、主題內容、書寫手法到精美編排，以超乎傳統官方基本規格進行製作編輯，翻轉公部門美學，讓讀者用更多元的視角看見屏東。

文化處表示，7月出刊「屏東本事」是改版周年後新的開始，從去年2.0版進化到3.0版，特邀出生屏東縣潮州鎮的林宥嘉擔任封面人物，並深入分享其親子共讀經驗，精緻帥氣的照片，由國際時尚雜誌知名攝影師林科呈掌鏡，兩位都是屏東土生土長的子弟。

這一期以「做伙讀冊」為特輯企劃，不只有史上最美的屏東縣圖開箱搶先看，建築師現場導覽，還有台灣最南端恆春與最小離島小琉球書店的一日風景，以及縣境內各家獨立書店的涼夏閱讀推薦，「讓閱讀成為一種享受」。

其他例行專欄在這期也有新鮮改變，包括「在地物理學」、「靈感的場所」、「進擊的職人」、「風格的瞬間」都以細膩的書寫，讓習以為常的在地平凡人事物，透過新的視角，被仔細好好凝視，重新發現其超凡之處。

文化處說，「屏東本事」除實體刊物，也同步推出電子書，且榮獲文化部第43屆金鼎獎優良出版品推薦。夏季號在7月31日發刊並陸續送達各個索閱端點，歡迎讀者索取，索閱點詳見「屏東本事」臉書。

屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供
屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供
屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供
屏東本事2020夏季號封面，力邀屏東子弟、天王級歌手林宥嘉，擔任封面人物並做深度專訪，與讀者一起分享精彩動人的閱讀經驗。圖／屏東縣府文化處提供

屏東縣政府 書寫 小琉球

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