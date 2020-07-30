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幫海岸巡弟兄發聲 陳玉珍協助爭取海上勤務津貼
金門距離大陸近，海岸巡人員相對於本島，需要對付中國漁船越界捕魚甚至盜採砂石等，經常需要「跳船登檢」險象環生。在金門立委陳玉珍在3月間內政委員會幫忙發聲，期盼讓他們與艦隊官兵一致，同享有領取海上勤務津貼的權利，近日傳來好消息，確定自今年5月起，近岸巡防艇移撥艦隊分署後，即開始適用艦隊的海勤津貼相關規定。
陳玉珍今天表示，沿岸多功能艇，一直是維護金門地區海上安全的重要海巡力量。為了適時提升多功能艇官兵的士氣，她在3月間內政委員會有協助發聲，期盼讓他們與艦隊官兵一致，同享有領取海上勤務津貼的權利。
陳玉珍也指出，目前部署在金門地區的沿岸多功能艇一共5艘12名軍官，移撥至艦隊分署後，將與艦隊分署的原有弟兄，共同捍衛起保衛中華民國海上安全的重責。也由於海上勤務比岸上勤務弟兄的危險性較高，讓他們享有領取海上勤務津貼的權利是政府應給予他們的基本保障。
陳玉珍表示，在4月間內政委員會質詢的時候，海洋委員會主委李仲威就明確表達，他會給予最大的協助，也會全力爭取海巡弟兄的應有權益。她感謝李主委能夠重視基層弟兄的基本權益，提升海巡弟兄士氣，也期盼海巡弟兄未來對於金門地區面臨中國大陸漁船頻頻越界捕魚、抽砂等非法行為，能夠大力取締，捍衛我國漁權及資源。
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