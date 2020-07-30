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民間團體31日向中選會遞罷捷提議書 黃捷：一直在做正確的事

中央社 / 高雄30日電
時代力量高雄市議員黃捷。本報資料照片
時代力量高雄市議員黃捷。本報資料照片

以不滿時代力量高雄市議員黃捷問政不公不義為由，民間團體「鳳山清捷隊」已備齊3000份提議書，明天將送交中選會提議將她罷免。黃捷回應說「尊重」，她說會繼續做正確的事。

對於民間團體「鳳山清捷隊」提議罷免黃捷，黃捷告訴中央社記者，尊重公民權；她一直在做正確及該做的事，不會因為罷捷案改變她的作為。

高雄市公民監督公僕聯盟指出，黃捷在第3屆第1、2次定期大會的問政都被評鑑為十大優質議員之一，肯定黃捷關心產業發展、性別平權、公民參與及教育環保等議題，她是優質的高雄議員。

民間團體鳳山清捷隊發言人徐尚賢今天指出，6月8日重啟罷捷總部受理罷捷連署累計已逾2萬7000份，距離選罷法規定第二階段連署罷免要有10%以上選民簽署份數尚有段距離，總部會持續受理連署。

徐尚賢說，罷捷提議領銜人是劉辰芳，明天由她帶隊，發起人王先生及他會偕同近百名連署人同行，預計上午11時到中選會，將展現罷捷決心。

至於罷捷理由，民間團體彙整5點包括：黃捷問政不公不義、扭曲事實、雙重標準、做人不厚道、黃捷為中華民國公職人員卻干預他國內政影響國家安全。

根據選罷法規定，以罷免黃捷所在鳳山區市議員選舉公民數為例，罷免第一階段要1%以上選民連署提議、第二階段要10%以上選民連署，第三階段才是投票。鳳山區的選舉人數是28萬7829人。

前市長韓國瑜被罷免後，網路串聯罷免9名高雄市議員並陸續成立連署站，除了時力市議員黃捷、林于凱，民進黨市議員陳致中、康裕成、鄭孟洳、何權峰，高閔琳、黃文益及林智鴻也被鎖定為罷免對象。

黃捷 罷免 高雄市

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